https://ria.ru/20240115/yemen-1921389542.html

В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене

В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024

В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене

Силы сопротивления в регионе Ближнего Востока, в том числе Йемен, действуют самостоятельно и в своих интересах, Тегеран не отдаем им приказов, заявил министр... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:48

2024-01-15T11:48

2024-01-15T11:48

в мире

иран

йемен

израиль

хосейн амир абдоллахиан

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Силы сопротивления в регионе Ближнего Востока, в том числе Йемен, действуют самостоятельно и в своих интересах, Тегеран не отдаем им приказов, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и в рамках своих интересов, и Исламская Республика Иран не отдает им приказов", – приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана. Амир Абдоллахиан отметил, что "если бы сопротивление в Сирии и Ираке не сформировалось в борьбе ИГ* и терроризмом, сегодня Сирия и Ирак были бы совсем другими". При этом, по словам министра, если бы в основе системы безопасности региона не находилось сопротивление, Израиль вышел бы из своих границ, и регион оказался бы в иных условиях. С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

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в мире, иран, йемен, израиль, хосейн амир абдоллахиан, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене