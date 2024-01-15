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В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
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11:48 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yemen-1921389542.html
В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене
В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене
Силы сопротивления в регионе Ближнего Востока, в том числе Йемен, действуют самостоятельно и в своих интересах, Тегеран не отдаем им приказов, заявил министр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:48
2024-01-15T11:48
в мире
иран
йемен
израиль
хосейн амир абдоллахиан
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Силы сопротивления в регионе Ближнего Востока, в том числе Йемен, действуют самостоятельно и в своих интересах, Тегеран не отдаем им приказов, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и в рамках своих интересов, и Исламская Республика Иран не отдает им приказов", – приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана. Амир Абдоллахиан отметил, что "если бы сопротивление в Сирии и Ираке не сформировалось в борьбе ИГ* и терроризмом, сегодня Сирия и Ирак были бы совсем другими". При этом, по словам министра, если бы в основе системы безопасности региона не находилось сопротивление, Израиль вышел бы из своих границ, и регион оказался бы в иных условиях. С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, иран, йемен, израиль, хосейн амир абдоллахиан, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Иран, Йемен, Израиль, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
В Иране заявили о непричастности к деятельности сил сопротивления в Йемене

МИД Ирана: страна не отдает приказы силам сопротивления на Ближнем Востоке

© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAISВооруженные хуситы в столице Йемена Сане
Вооруженные хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAIS
Вооруженные хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 15 янв – РИА Новости. Силы сопротивления в регионе Ближнего Востока, в том числе Йемен, действуют самостоятельно и в своих интересах, Тегеран не отдаем им приказов, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
«
"Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и в рамках своих интересов, и Исламская Республика Иран не отдает им приказов", – приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Амир Абдоллахиан отметил, что "если бы сопротивление в Сирии и Ираке не сформировалось в борьбе ИГ* и терроризмом, сегодня Сирия и Ирак были бы совсем другими". При этом, по словам министра, если бы в основе системы безопасности региона не находилось сопротивление, Израиль вышел бы из своих границ, и регион оказался бы в иных условиях.
С началом войны Израиля в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заняло активную позицию по противостоянию Израилю, войдя в так называемую шиитскую "ось сопротивления". Обстрелы им кораблей, которые направляются в порты Израиля или принадлежат его гражданам, стали регулярными, в результате чего мировые компании по морским перевозкам стали отказываться от использования маршрутов в Красном море вблизи йеменских берегов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Вчера, 00:21
 
В миреИранЙеменИзраильХосейн Амир АбдоллахианАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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