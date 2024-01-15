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Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
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11:43 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yemen-1921388365.html
Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене
Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене - РИА Новости, 15.01.2024
Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене
Новые удары США по Йемену возможны, при этом трудно представить, что Вашингтон влезет в наземную операцию в стране, считает экс-посол России в Йемене, политолог РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:43
2024-01-15T11:43
в мире
йемен
сша
александр засыпкин
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новые удары США по Йемену возможны, при этом трудно представить, что Вашингтон влезет в наземную операцию в стране, считает экс-посол России в Йемене, политолог Александр Засыпкин. "Когда мы говорим о военном каком-то сценарии, то, действительно, удары американские или самопровозглашенной коалиции могут быть… Но трудно представить себе, что американцы влезут в какую-то наземную операцию", - сказал эксперт на круглом столе о возможных последствиях атаки США и их союзников по Йемену в медиагруппе "Россия сегодня". Он также напомнил, что конфликтные ситуации на территории Йемена продолжаются на протяжении долгого периода времени. По его словам, в текущих обстоятельствах страны Персидского залива будут вести себя крайне осторожно в вопросе поддержки какой-либо из сторон противостояния. "Думаю, что позиция Саудовской Аравии, ОАЭ и прочих арабских стран, которые тяготели к тренду нормализации с Израилем и потом к переходу к урегулированию, они сейчас очень осторожно подходят к этому и вряд ли будут впутываться в какие-то "антихуситские" действия на земле", - добавил эксперт. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, йемен, сша, александр засыпкин, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, россия
В мире, Йемен, США, Александр Засыпкин, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Россия
Эксперт исключил возможность наземной операции США в Йемене

Экс-посол России Засыпкин: США вряд ли влезут в наземную операцию в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новые удары США по Йемену возможны, при этом трудно представить, что Вашингтон влезет в наземную операцию в стране, считает экс-посол России в Йемене, политолог Александр Засыпкин.
"Когда мы говорим о военном каком-то сценарии, то, действительно, удары американские или самопровозглашенной коалиции могут быть… Но трудно представить себе, что американцы влезут в какую-то наземную операцию", - сказал эксперт на круглом столе о возможных последствиях атаки США и их союзников по Йемену в медиагруппе "Россия сегодня".
Он также напомнил, что конфликтные ситуации на территории Йемена продолжаются на протяжении долгого периода времени. По его словам, в текущих обстоятельствах страны Персидского залива будут вести себя крайне осторожно в вопросе поддержки какой-либо из сторон противостояния.
"Думаю, что позиция Саудовской Аравии, ОАЭ и прочих арабских стран, которые тяготели к тренду нормализации с Израилем и потом к переходу к урегулированию, они сейчас очень осторожно подходят к этому и вряд ли будут впутываться в какие-то "антихуситские" действия на земле", - добавил эксперт.
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В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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В миреЙеменСШААлександр ЗасыпкинАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеРоссия
 
 
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