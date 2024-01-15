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Российским туристам в Японии не хватает гидов - РИА Новости, 15.01.2024
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Туризм
 
17:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yaponiya-1921409815.html
Российским туристам в Японии не хватает гидов
Российским туристам в Японии не хватает гидов - РИА Новости, 15.01.2024
Российским туристам в Японии не хватает гидов
Туры в Японию на цветение сакуры, пик которого традиционно приходится на период с 25 марта по 7 апреля, уже практически разобраны, сообщает пресс-служба РСТ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:01
2024-01-15T17:01
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туристы
япония
киото (префектура)
токио
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Туры в Японию на цветение сакуры, пик которого традиционно приходится на период с 25 марта по 7 апреля, уже практически разобраны, сообщает пресс-служба РСТ.Как рассказала коммерческий директор компании "Фудзи трэвел" Елена Коханова, все гиды и приемлемые по цене отели расписаны под группы и индивидуалов, в наличии остались только гостиницы с очень высокими ценами на пиковые даты."Большинство туристов хотят попасть на цветение сакуры в самые популярные даты и посетить востребованные объекты. Прежде всего, это Золотой павильон, бамбуковая роща Арасияма и храм Киёмидзу-дэра в Киото. Клиентов очень трудно убедить перенести даты или посетить другие города, кроме Токио и Киото. И это несмотря на то, что стоимость весенних туров значительно выросла", - уточнила Коханова.По ее словам, некоторые отели на период цветения сакуры дали цены в полтора-два раза выше, чем годом ранее. Кроме того, не хватает гидов, и по этой причине в последнее время мы вынуждены даже отказывать желающим поехатьЭксперт уточняет, что туроператоры настоятельно рекомендуют туристам выбирать даты чуть позже или раньше, отходить от стандартного маршрута: "В пиковые дни Токио и Киото будут настолько переполнены, что красота сакуры померкнет на фоне толп людей, везде будут очереди, бесконечное ожидание. По отзывам наших клиентов, уже побывавших в Японии, путешествовать без ажиотажа и толп намного интереснее, как и любоваться сакурой. Тем более, цветет она по всей стране", – сказала Коханова.В компании "Ванд" также отметили высокую активность туристов, желающих попасть на цветение сакуры в Японии."Сейчас запросы поступают только от индивидуалов, а свободных гидов практически не осталось. Кому-то отказываем, если согласны – переносим даты. Бронируют вылеты с 10 марта, пик продаж идет со 25 марта по 2 апреля. Покупать туры на высокие весенние даты россияне в этом году начали за полгода – мы вовсю продавали сакуру уже в августе-сентябре", – рассказала менеджер отдела Японии туроператора Наталья Никитина.Компания продолжит продавать места в групповых турах, так как под них уже зарезервированы гиды.По словам генерального директора компании JTC Moscow Анастасии Северовой, многие клиенты забронировали туры на сакуру заранее, но пик продаж придется на ближайшие две-три недели."Сейчас еще можно найти места в отелях и даже гидов, недели через две, скорее всего, все сильно усложнится. По прогнозам, пик цветения сакуры в Токио ожидается 30 марта, в Киото – 1 апреля. Если хочется и цветущие сады посмотреть, и избежать толп, можно отправиться в северные регионы Японии. Туда сакура придет позднее, будет менее многолюдно. Пик цветения в Сэндае, Аомори и Саппоро придется соответственно на 12 и 15 апреля, 6 мая. Это отличный вариант для тех, кто едет в Японию уже не в первый раз", - считает эксперт.Цветение вишневых и сливовых деревьев в Японии каждую весну привлекает миллионы иностранных туристов. Обычно оно начинается на юго-западном острове Кюсю в начале марта и постепенно продвигается к северо-востоку – острову Хоккайдо. В течение двух месяцев страна постепенно превращается в бело-розовый сад. Ежегодно местные власти публикуют подробный прогноз сроков цветения по префектурам, что помогает туристам планировать путешествия. В этом году из-за теплой зимы, как ожидается, цветение сакуры будет ранним. В 2019 году в период цветения по Японии путешествовали 63 млн иностранных и японских туристов.
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новости - туризм, туризм, туристы, япония, киото (префектура), токио
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Япония, Киото (префектура), Токио
Российским туристам в Японии не хватает гидов

РСТ: желающим отправиться на цветение сакуры в Японию россиянам не хватает гидов

© AP Photo / Shizuo KambayashiДевушка фотографируется на фоне цветущей сакуры в Токио, Япония
Девушка фотографируется на фоне цветущей сакуры в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Туры в Японию на цветение сакуры, пик которого традиционно приходится на период с 25 марта по 7 апреля, уже практически разобраны, сообщает пресс-служба РСТ.
Как рассказала коммерческий директор компании "Фудзи трэвел" Елена Коханова, все гиды и приемлемые по цене отели расписаны под группы и индивидуалов, в наличии остались только гостиницы с очень высокими ценами на пиковые даты.
"Большинство туристов хотят попасть на цветение сакуры в самые популярные даты и посетить востребованные объекты. Прежде всего, это Золотой павильон, бамбуковая роща Арасияма и храм Киёмидзу-дэра в Киото. Клиентов очень трудно убедить перенести даты или посетить другие города, кроме Токио и Киото. И это несмотря на то, что стоимость весенних туров значительно выросла", - уточнила Коханова.
По ее словам, некоторые отели на период цветения сакуры дали цены в полтора-два раза выше, чем годом ранее. Кроме того, не хватает гидов, и по этой причине в последнее время мы вынуждены даже отказывать желающим поехать
Эксперт уточняет, что туроператоры настоятельно рекомендуют туристам выбирать даты чуть позже или раньше, отходить от стандартного маршрута: "В пиковые дни Токио и Киото будут настолько переполнены, что красота сакуры померкнет на фоне толп людей, везде будут очереди, бесконечное ожидание. По отзывам наших клиентов, уже побывавших в Японии, путешествовать без ажиотажа и толп намного интереснее, как и любоваться сакурой. Тем более, цветет она по всей стране", – сказала Коханова.
В компании "Ванд" также отметили высокую активность туристов, желающих попасть на цветение сакуры в Японии.
"Сейчас запросы поступают только от индивидуалов, а свободных гидов практически не осталось. Кому-то отказываем, если согласны – переносим даты. Бронируют вылеты с 10 марта, пик продаж идет со 25 марта по 2 апреля. Покупать туры на высокие весенние даты россияне в этом году начали за полгода – мы вовсю продавали сакуру уже в августе-сентябре", – рассказала менеджер отдела Японии туроператора Наталья Никитина.
Компания продолжит продавать места в групповых турах, так как под них уже зарезервированы гиды.
По словам генерального директора компании JTC Moscow Анастасии Северовой, многие клиенты забронировали туры на сакуру заранее, но пик продаж придется на ближайшие две-три недели.
"Сейчас еще можно найти места в отелях и даже гидов, недели через две, скорее всего, все сильно усложнится. По прогнозам, пик цветения сакуры в Токио ожидается 30 марта, в Киото – 1 апреля. Если хочется и цветущие сады посмотреть, и избежать толп, можно отправиться в северные регионы Японии. Туда сакура придет позднее, будет менее многолюдно. Пик цветения в Сэндае, Аомори и Саппоро придется соответственно на 12 и 15 апреля, 6 мая. Это отличный вариант для тех, кто едет в Японию уже не в первый раз", - считает эксперт.
Цветение вишневых и сливовых деревьев в Японии каждую весну привлекает миллионы иностранных туристов. Обычно оно начинается на юго-западном острове Кюсю в начале марта и постепенно продвигается к северо-востоку – острову Хоккайдо. В течение двух месяцев страна постепенно превращается в бело-розовый сад. Ежегодно местные власти публикуют подробный прогноз сроков цветения по префектурам, что помогает туристам планировать путешествия. В этом году из-за теплой зимы, как ожидается, цветение сакуры будет ранним. В 2019 году в период цветения по Японии путешествовали 63 млн иностранных и японских туристов.
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