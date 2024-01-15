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Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов - РИА Новости, 15.01.2024
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07:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/yaponiya-1921348467.html
Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов
Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов - РИА Новости, 15.01.2024
Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов
Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30%-ный барьер, такие данные приводит агентство Киодо по итогам опроса общественного мнения. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:01
2024-01-15T07:01
япония
окинава
фумио кисида
военно-морские силы сша
в мире
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ТОКИО, 15 янв – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30%-ный барьер, такие данные приводит агентство Киодо по итогам опроса общественного мнения. Популярность правительства выросла на 5 пунктов по сравнению с декабрьским опросом, но все равно составляет лишь 27,3%. Отказывают в доверии правительству 57,5%, что на 7,9 пункта ниже показателей предыдущего месяца. Почти по всем ключевым проблемным точкам страны премьер-министру Фумио Кисиде и его кабинету не удается заручиться поддержкой населения. Самый свежий пример – действия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в районе полуострова Ното 1 января. Более половины респондентов (61,6%) заявили, что Кисида не проявил лидерства в решении возникших проблем. Подавляющее большинство опрошенных (85%) считают, что правительству Кисиды не удается решить проблему роста цен за счет повышения зарплат: цены растут быстрее реальных зарплат. Более половины (53,3%) не поддерживают продавленное правительством решение без согласия префектуры Окинава возобновить строительство американской базы там для того, чтобы перенести базу ВМС США Футэмма в той же префектуре. Лишь 37,2% поддерживают эти действия правительства. Более 86% опрошенных считают, что необходимо реформировать закон о политических средствах, многочисленные нарушения которого вскрылись при скандале об "откатах", сотрясающем японский политический Олимп уже второй месяц. Кроме того, 75,1% респондентов не питают надежд, что правящей Либерально-демократической партии Японии удастся принять меры для недопущения подобного впредь, 80,2% считают, что необходимо упразднить саму систему фракций в ЛДП. Опрос проводился 13-14 января методом случайной компьютерной выборки по телефону, в нем приняли участие 1056 человек.
https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html
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353
60
япония, окинава, фумио кисида, военно-морские силы сша, в мире
Япония, Окинава, Фумио Кисида, Военно-морские силы США, В мире
Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов

"Киодо": рейтинг властей Японии третий месяц не может преодолеть барьер в 30%

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 15 янв – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30%-ный барьер, такие данные приводит агентство Киодо по итогам опроса общественного мнения.
Популярность правительства выросла на 5 пунктов по сравнению с декабрьским опросом, но все равно составляет лишь 27,3%. Отказывают в доверии правительству 57,5%, что на 7,9 пункта ниже показателей предыдущего месяца.
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Почти по всем ключевым проблемным точкам страны премьер-министру Фумио Кисиде и его кабинету не удается заручиться поддержкой населения.
Самый свежий пример – действия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в районе полуострова Ното 1 января. Более половины респондентов (61,6%) заявили, что Кисида не проявил лидерства в решении возникших проблем.
Подавляющее большинство опрошенных (85%) считают, что правительству Кисиды не удается решить проблему роста цен за счет повышения зарплат: цены растут быстрее реальных зарплат.
Более половины (53,3%) не поддерживают продавленное правительством решение без согласия префектуры Окинава возобновить строительство американской базы там для того, чтобы перенести базу ВМС США Футэмма в той же префектуре. Лишь 37,2% поддерживают эти действия правительства.
Более 86% опрошенных считают, что необходимо реформировать закон о политических средствах, многочисленные нарушения которого вскрылись при скандале об "откатах", сотрясающем японский политический Олимп уже второй месяц. Кроме того, 75,1% респондентов не питают надежд, что правящей Либерально-демократической партии Японии удастся принять меры для недопущения подобного впредь, 80,2% считают, что необходимо упразднить саму систему фракций в ЛДП.
Опрос проводился 13-14 января методом случайной компьютерной выборки по телефону, в нем приняли участие 1056 человек.
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