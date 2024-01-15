https://ria.ru/20240115/yaponiya-1921348467.html

Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов

Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов - РИА Новости, 15.01.2024

Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30 процентов

Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30%-ный барьер, такие данные приводит агентство Киодо по итогам опроса общественного мнения. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:01

2024-01-15T07:01

2024-01-15T07:01

япония

окинава

фумио кисида

военно-морские силы сша

в мире

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ТОКИО, 15 янв – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии третий месяц не может преодолеть 30%-ный барьер, такие данные приводит агентство Киодо по итогам опроса общественного мнения. Популярность правительства выросла на 5 пунктов по сравнению с декабрьским опросом, но все равно составляет лишь 27,3%. Отказывают в доверии правительству 57,5%, что на 7,9 пункта ниже показателей предыдущего месяца. Почти по всем ключевым проблемным точкам страны премьер-министру Фумио Кисиде и его кабинету не удается заручиться поддержкой населения. Самый свежий пример – действия по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в районе полуострова Ното 1 января. Более половины респондентов (61,6%) заявили, что Кисида не проявил лидерства в решении возникших проблем. Подавляющее большинство опрошенных (85%) считают, что правительству Кисиды не удается решить проблему роста цен за счет повышения зарплат: цены растут быстрее реальных зарплат. Более половины (53,3%) не поддерживают продавленное правительством решение без согласия префектуры Окинава возобновить строительство американской базы там для того, чтобы перенести базу ВМС США Футэмма в той же префектуре. Лишь 37,2% поддерживают эти действия правительства. Более 86% опрошенных считают, что необходимо реформировать закон о политических средствах, многочисленные нарушения которого вскрылись при скандале об "откатах", сотрясающем японский политический Олимп уже второй месяц. Кроме того, 75,1% респондентов не питают надежд, что правящей Либерально-демократической партии Японии удастся принять меры для недопущения подобного впредь, 80,2% считают, что необходимо упразднить саму систему фракций в ЛДП. Опрос проводился 13-14 января методом случайной компьютерной выборки по телефону, в нем приняли участие 1056 человек.

https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910476652.html

япония

окинава

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япония, окинава, фумио кисида, военно-морские силы сша, в мире