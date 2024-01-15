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Россия увеличила вылов рыбы на 8,7 процента - РИА Новости, 15.01.2024
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11:21 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/vylov-1921383724.html
Россия увеличила вылов рыбы на 8,7 процента
Россия увеличила вылов рыбы на 8,7 процента - РИА Новости, 15.01.2024
Россия увеличила вылов рыбы на 8,7 процента
Российский вылов водных биоресурсов в 2023 году превысил 5,3 миллиона тонн, это на 8,7% больше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Всероссийской... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:21
2024-01-15T11:21
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский вылов водных биоресурсов в 2023 году превысил 5,3 миллиона тонн, это на 8,7% больше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Согласно данным отраслевой системы мониторинга, с начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в Telegram-канале ассоциации. На минтай в этом объеме пришлось почти 1,904 миллиона тонн, на тихоокеанских лососей - 608,8 тысячи тонн. Вылов сардины иваси составил 543,9 тысячи тонн, тихоокеанской сельди - 396,1 тысячи тонн, трески - 391,2 тысячи тонн. Пикши добыто 81,9 тысячи тонн, шпрот - 40 тысяч тонн, кильки — 31,4 тысячи. Салака (балтийская сельдь) заняла в общем объеме 25,7 тысячи тонн, хамса - 14,1 тысячи. В свою очередь производство рыбопродукции (с учетом коэффициентов переработки водных биоресурсов) составило 3,1 миллиона тонн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. В целом данные предварительные и не учитывают объемов добычи по межправительственным квотам. Таким образом, фактический вылов за 2023 год может быть выше, считают в ВАРПЭ. Росрыболовство предварительно оценивало вылов 2023 года в 5,3 миллиона тонн.
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россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
Россия увеличила вылов рыбы на 8,7 процента

ВАРПЭ: Россия в 2023 году увеличила вылов рыбы на 8,7%, до 5,3 млн тонн

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкМассовый лов рыбы
Массовый лов рыбы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский вылов водных биоресурсов в 2023 году превысил 5,3 миллиона тонн, это на 8,7% больше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
"Согласно данным отраслевой системы мониторинга, с начала 2023 года по 31 декабря 2023 года российские рыбаки добыли 5303,8 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,7% к прошлому году). Около 75% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в Telegram-канале ассоциации.
На минтай в этом объеме пришлось почти 1,904 миллиона тонн, на тихоокеанских лососей - 608,8 тысячи тонн. Вылов сардины иваси составил 543,9 тысячи тонн, тихоокеанской сельди - 396,1 тысячи тонн, трески - 391,2 тысячи тонн. Пикши добыто 81,9 тысячи тонн, шпрот - 40 тысяч тонн, кильки — 31,4 тысячи. Салака (балтийская сельдь) заняла в общем объеме 25,7 тысячи тонн, хамса - 14,1 тысячи.
В свою очередь производство рыбопродукции (с учетом коэффициентов переработки водных биоресурсов) составило 3,1 миллиона тонн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. В целом данные предварительные и не учитывают объемов добычи по межправительственным квотам. Таким образом, фактический вылов за 2023 год может быть выше, считают в ВАРПЭ. Росрыболовство предварительно оценивало вылов 2023 года в 5,3 миллиона тонн.
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РоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
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