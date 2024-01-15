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Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой - РИА Новости, 15.01.2024
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Шоубиз
 
14:22 15.01.2024 (обновлено: 14:25 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/volochkova-1921415866.html
Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой
Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой - РИА Новости, 15.01.2024
Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой
Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:22
2024-01-15T14:25
шоубиз
анастасия волочкова
никита джигурда
анастасия ивлеева
мальдивы
знаменитости
новости шоу-бизнеса
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, информацию общественники выложили в своем Телеграм-канале."Я не могу не высказать своего недоумения по поводу поведения Волочковой и Джигурды. Это аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным, они, по-видимому, пытаются привлечь внимание", — возмутился председатель организации Ильдар Резяпов.Резяпов сравнил выходку балерины и актера со скандальной "голой" вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой. По его мнению, танцовщица — медийная личность и образец для подражания для молодых балерин, но ее аморальное поведение может отрицательно повлиять на психику подростков. Никита Джигурда опубликовал видео с непристойными танцами в компании с Анастасией Волочковой на своей странице в соцсети. Контент был снят еще в начале прошлого года. Однако актер решил обнародовать его сейчас, причем, не посоветовался с подругой. "Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны…." — возмутилась Волочкова в соцсетях.Балерина сейчас отдыхает на Мальдивах. В конце января у артистки запланирован концерт, приуроченный к ее дню рождения. Отменит ли она его на фоне скандала, танцовщица не сообщила.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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анастасия волочкова, никита джигурда, анастасия ивлеева, мальдивы, знаменитости, новости шоу-бизнеса, "голая вечеринка"
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Анастасия Ивлеева, Мальдивы, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, "Голая вечеринка"
Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой

Общественники потребовали запретить шоу Волочковой после скандала с Джигурдой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Кирилл КаллиниковАнастасия Волочкова и Никита Джигурда
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Кирилл Каллиников
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, информацию общественники выложили в своем Телеграм-канале.
«
"Я не могу не высказать своего недоумения по поводу поведения Волочковой и Джигурды. Это аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным, они, по-видимому, пытаются привлечь внимание", — возмутился председатель организации Ильдар Резяпов.
Резяпов сравнил выходку балерины и актера со скандальной "голой" вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой.
По его мнению, танцовщица — медийная личность и образец для подражания для молодых балерин, но ее аморальное поведение может отрицательно повлиять на психику подростков.
Никита Джигурда опубликовал видео с непристойными танцами в компании с Анастасией Волочковой на своей странице в соцсети.
Контент был снят еще в начале прошлого года. Однако актер решил обнародовать его сейчас, причем, не посоветовался с подругой.
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
«
"Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны…." — возмутилась Волочкова в соцсетях.
Балерина сейчас отдыхает на Мальдивах. В конце января у артистки запланирован концерт, приуроченный к ее дню рождения. Отменит ли она его на фоне скандала, танцовщица не сообщила.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"
13 января, 08:00
 
ШоубизАнастасия ВолочковаНикита ДжигурдаАнастасия ИвлееваМальдивыЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса"Голая вечеринка"
 
 
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