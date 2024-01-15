Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой
Общественники потребовали запретить шоу Волочковой после скандала с Джигурдой
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, информацию общественники выложили в своем Телеграм-канале.
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"Я не могу не высказать своего недоумения по поводу поведения Волочковой и Джигурды. Это аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным, они, по-видимому, пытаются привлечь внимание", — возмутился председатель организации Ильдар Резяпов.
Резяпов сравнил выходку балерины и актера со скандальной "голой" вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой.
По его мнению, танцовщица — медийная личность и образец для подражания для молодых балерин, но ее аморальное поведение может отрицательно повлиять на психику подростков.
Никита Джигурда опубликовал видео с непристойными танцами в компании с Анастасией Волочковой на своей странице в соцсети.
Контент был снят еще в начале прошлого года. Однако актер решил обнародовать его сейчас, причем, не посоветовался с подругой.
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
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"Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны…." — возмутилась Волочкова в соцсетях.
Балерина сейчас отдыхает на Мальдивах. В конце января у артистки запланирован концерт, приуроченный к ее дню рождения. Отменит ли она его на фоне скандала, танцовщица не сообщила.