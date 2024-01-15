https://ria.ru/20240115/volochkova-1921415866.html

Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой

Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой - РИА Новости, 15.01.2024

Общественники потребовали "отменить" Волочкову после скандала с Джигурдой

Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:22

2024-01-15T14:22

2024-01-15T14:25

шоубиз

анастасия волочкова

никита джигурда

анастасия ивлеева

мальдивы

знаменитости

новости шоу-бизнеса

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Представители организации "Ветераны России" требуют запретить выступления балерины Анастасии Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, информацию общественники выложили в своем Телеграм-канале."Я не могу не высказать своего недоумения по поводу поведения Волочковой и Джигурды. Это аморально! Взрослые люди должны уважать себя и окружающих. Вместо того чтобы заниматься чем-то полезным, они, по-видимому, пытаются привлечь внимание", — возмутился председатель организации Ильдар Резяпов.Резяпов сравнил выходку балерины и актера со скандальной "голой" вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой. По его мнению, танцовщица — медийная личность и образец для подражания для молодых балерин, но ее аморальное поведение может отрицательно повлиять на психику подростков. Никита Джигурда опубликовал видео с непристойными танцами в компании с Анастасией Волочковой на своей странице в соцсети. Контент был снят еще в начале прошлого года. Однако актер решил обнародовать его сейчас, причем, не посоветовался с подругой. "Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны…." — возмутилась Волочкова в соцсетях.Балерина сейчас отдыхает на Мальдивах. В конце января у артистки запланирован концерт, приуроченный к ее дню рождения. Отменит ли она его на фоне скандала, танцовщица не сообщила.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия волочкова, никита джигурда, анастасия ивлеева, мальдивы, знаменитости, новости шоу-бизнеса, "голая вечеринка"