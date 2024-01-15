https://ria.ru/20240115/ukraina-1921446264.html

Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Украине

Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.01.2024

Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, среди прочего речь зашла о ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:54

2024-01-15T15:54

2024-01-15T16:39

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россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, среди прочего речь зашла о ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в заявлении. Кроме того, Путин и Моди обсудили актуальные вопросы развития отношений между государствами, отметив плодотворное сотрудничество в ряде областей. Речь идет о торгово-экономической и научно-технической кооперации, взаимодействии в энергетике, транспорте и логистике. Успешно развивается и совместная работа на Дальнем Востоке.Стороны также затронули тему председательства России в БРИКС в этом году. Путин и Моди выразили готовность координировать подходы по всей повестке дня этой организации. Премьер Индии, в частности, заявил, что его страна намерена помогать в реализации целей и задач российского председательства.Оба лидера выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах.В декабре Путин встретился в Кремле с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Среди прочего они тоже затронули тему конфликта на Украине. Путин отметил, что Нарендра Моди стремится сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирным путем.Глава государства также передал ему приглашение посетить Россию.

https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html

https://ria.ru/20240113/trevoga-1921134884.html

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украина, россия, индия, владимир путин, нарендра моди