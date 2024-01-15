https://ria.ru/20240115/ukraina-1921412935.html

Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши

Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши - РИА Новости, 15.01.2024

Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши

Обсуждение в Европейском союзе членства Украины в сообществе займет много времени, заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:26

2024-01-15T13:26

2024-01-15T13:26

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украина

польша

евросоюз

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ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Обсуждение в Европейском союзе членства Украины в сообществе займет много времени, заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его мнению, "основными препятствиями на пути членства Украины в ЕС являются экономические проблемы" и конфликт. "Это присоединение не произойдет с чрезмерным ущербом для экономических интересов Польши. Мы должны решать этот вопрос твердо, но конструктивно и по-дружески. Переговоры по этому вопросу займут много времени", - сказал он. По словам Шейны, главная задача ЕС и Польши, в частности, сейчас поддерживать Украину в текущем конфликте. "Мы должны поддерживать их столько, сколько необходимо. Это наш жизненный интерес. Новым и важным аспектом этой помощи станет сотрудничество военно-промышленных отраслей наших стран. Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать с польских заводов", - добавил он. Саммит ЕС в середине декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, евросоюз