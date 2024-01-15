Рейтинг@Mail.ru
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921412935.html
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши - РИА Новости, 15.01.2024
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши
Обсуждение в Европейском союзе членства Украины в сообществе займет много времени, заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:26
2024-01-15T13:26
в мире
украина
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Обсуждение в Европейском союзе членства Украины в сообществе займет много времени, заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. По его мнению, "основными препятствиями на пути членства Украины в ЕС являются экономические проблемы" и конфликт. "Это присоединение не произойдет с чрезмерным ущербом для экономических интересов Польши. Мы должны решать этот вопрос твердо, но конструктивно и по-дружески. Переговоры по этому вопросу займут много времени", - сказал он. По словам Шейны, главная задача ЕС и Польши, в частности, сейчас поддерживать Украину в текущем конфликте. "Мы должны поддерживать их столько, сколько необходимо. Это наш жизненный интерес. Новым и важным аспектом этой помощи станет сотрудничество военно-промышленных отраслей наших стран. Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать с польских заводов", - добавил он. Саммит ЕС в середине декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Евросоюз
Обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени, заявил МИД Польши

Замглавы МИД Польши Шейна: обсуждение членства Украины в ЕС займет много времени

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Обсуждение в Европейском союзе членства Украины в сообществе займет много времени, заявил в интервью газете Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
По его мнению, "основными препятствиями на пути членства Украины в ЕС являются экономические проблемы" и конфликт. "Это присоединение не произойдет с чрезмерным ущербом для экономических интересов Польши. Мы должны решать этот вопрос твердо, но конструктивно и по-дружески. Переговоры по этому вопросу займут много времени", - сказал он.
Покрытые льдом подсолнухи на поле, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украина потеряла свою последнюю драгоценность
10 января, 08:00
По словам Шейны, главная задача ЕС и Польши, в частности, сейчас поддерживать Украину в текущем конфликте. "Мы должны поддерживать их столько, сколько необходимо. Это наш жизненный интерес. Новым и важным аспектом этой помощи станет сотрудничество военно-промышленных отраслей наших стран. Как можно больше оружия и боеприпасов для Украины должно поступать с польских заводов", - добавил он.
Саммит ЕС в середине декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Россия послала ЕС далеко и надолго
30 декабря 2023, 08:00
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала