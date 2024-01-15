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Украинское СМИ показало жесткое задержание мужчины для мобилизации - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ukraina-1921410412.html
Украинское СМИ показало жесткое задержание мужчины для мобилизации
Украинское СМИ показало жесткое задержание мужчины для мобилизации - РИА Новости, 15.01.2024
Украинское СМИ показало жесткое задержание мужчины для мобилизации
Военные на Украине жестко задерживают мужчин в рамках мобилизации, укладывая их на землю, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:16
2024-01-15T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковск
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Военные на Украине жестко задерживают мужчин в рамках мобилизации, укладывая их на землю, сообщает местное издание "Страна". На опубликованной в Telegram-канале издания видеозаписи показано, как военные задерживают мужчин и укладывают их на землю у проезжей части. По данным пабликов, происходит это в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины. В кадр попало задержание двух человек, на видео также присутствует сотрудник правоохранительных органов и люди в военной форме. Когда снято данное видео, не уточняется. Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщал о критической ситуации с личным составом в украинских войсках. По его словам, средний возраст бойцов уже превышает 40 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.
https://ria.ru/20240115/kim-1921342726.html
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в мире, украина, ивано-франковск, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковск, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинское СМИ показало жесткое задержание мужчины для мобилизации

"Страна": на Украине задерживаемых для мобилизации укладывают лицом в землю

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Военные на Украине жестко задерживают мужчин в рамках мобилизации, укладывая их на землю, сообщает местное издание "Страна".
На опубликованной в Telegram-канале издания видеозаписи показано, как военные задерживают мужчин и укладывают их на землю у проезжей части. По данным пабликов, происходит это в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины. В кадр попало задержание двух человек, на видео также присутствует сотрудник правоохранительных органов и люди в военной форме. Когда снято данное видео, не уточняется.
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Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко сообщал о критической ситуации с личным составом в украинских войсках. По его словам, средний возраст бойцов уже превышает 40 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.
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