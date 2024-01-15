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Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток

Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток - РИА Новости, 15.01.2024

Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток

Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:21

2024-01-15T19:21

2024-01-15T19:21

происшествия

ставропольский край

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону. В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы. "В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что личность подростка установлена, "с ним проводятся следственные действия".

https://ria.ru/20231225/minirovanie-1917884869.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, ставрополь