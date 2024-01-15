https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток - РИА Новости, 15.01.2024
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток
Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:21
2024-01-15T19:21
2024-01-15T19:21
происшествия
ставропольский край
ставрополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_363:73:1600:769_1920x0_80_0_0_a0f0b86e9868a4f108c1899fc18a1561.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону. В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы. "В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что личность подростка установлена, "с ним проводятся следственные действия".
https://ria.ru/20231225/minirovanie-1917884869.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_416:1:1444:772_1920x0_80_0_0_a4561e9a5d0992a2a47ff3a39a7151cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, ставрополь
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток
Ложные сообщения об угрозе нападения на школы Ставрополья распространял школьник
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону.
В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы.
«
"В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что личность подростка установлена, "с ним проводятся следственные действия".
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов