Рейтинг@Mail.ru
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/ugrozy-1921493241.html
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток - РИА Новости, 15.01.2024
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток
Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:21
2024-01-15T19:21
происшествия
ставропольский край
ставрополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_363:73:1600:769_1920x0_80_0_0_a0f0b86e9868a4f108c1899fc18a1561.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону. В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы. "В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что личность подростка установлена, "с ним проводятся следственные действия".
https://ria.ru/20231225/minirovanie-1917884869.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878968_416:1:1444:772_1920x0_80_0_0_a4561e9a5d0992a2a47ff3a39a7151cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, ставрополь
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь
Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток

Ложные сообщения об угрозе нападения на школы Ставрополья распространял школьник

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 янв – РИА Новости. Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону.
В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы.
«
"В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что личность подростка установлена, "с ним проводятся следственные действия".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Красноярского подростка подозревают в "минировании" более 350 объектов
25 декабря 2023, 11:28
 
ПроисшествияСтавропольский крайСтаврополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала