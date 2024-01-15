https://ria.ru/20240115/ubytki-1921496035.html

В Италии заявили об убытках, причиненных нападениями хуситов

В Италии заявили об убытках, причиненных нападениями хуситов - РИА Новости, 15.01.2024

В Италии заявили об убытках, причиненных нападениями хуситов

Италия уже начала нести убытки из-за нападений йеменских хуситов в Красном море, заявил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:44

2024-01-15T19:44

2024-01-15T19:44

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красное море

италия

йемен

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РИМ, 15 янв – РИА Новости. Италия уже начала нести убытки из-за нападений йеменских хуситов в Красном море, заявил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни. "Экономический ущерб, причиненный нападениями йеменских повстанцев-хуситов, уже появился, особенно для южных портов, а также Генуи", - приводит его слова агентство Nova. По словам Таяни, в ближайшие дни он совершит визит на Ближний Восток. "В последние дни я разговаривал со всеми министрами иностранных дел стран "Большой семерки", и общей целью является деэскалация. К сожалению, ситуация очень сложная, в Ливане, в Красном море, и мы должны гарантировать, что не будет обострения конфликта, потому что экономический ущерб для Италии также может быть значительным, мы должны его избежать", - сказал министр. Как информирует МИД Италии, в понедельник состоялась встреча между руководством Совмина, министерствами обороны и иностранных дел, посвященная ситуации в Красном море. Участники встречи, включая Таяни и главу минобороны Гуидо Крозетто, "согласовали руководящие принципы, которые будут предложены на следующих международных встречах, в частности, на Совете МИД ЕС 22 января, где будет обсуждаться формирование европейских ВМС, предназначенных для защиты торговых судов в районе Красного моря". Трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Ранее представители итальянского правительства заявляли, что Рим готов принять участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений хуситов. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов-хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240115/ssha-1921485223.html

https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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