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СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024
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15:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921433627.html
СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе
СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников не участвовать в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:01
2024-01-15T15:01
в мире
израиль
давос
турция
шимон перес
мехмет шимшек
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников не участвовать в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно палестино-израильского конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. "Министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне в секторе Газа, не остановил его", - пишет агентство. Отмечается, что такое решение турецкого лидера может усложнить попытки Анкары взаимодействовать с мировыми инвесторами. Примечательно, что это не первый случай, когда турецкий президент использует Давос для отражения своей политической позиции по конфликту Израиля и Палестины, пишет агентство. В 2009 году Эрдоган с резкой критикой обрушился на президента Израиля того времени Шимона Переса из-за операции Израиля в секторе Газа и покинул площадку форума, пообещав никогда больше не участвовать в нем. Эрдоган свое обещание сдерживает до сих пор, но турецкие чиновники спустя несколько лет после тех событий все же стали посещать ВЭФ.
https://ria.ru/20240115/peskov-1921394551.html
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в мире, израиль, давос, турция, шимон перес, мехмет шимшек
В мире, Израиль, Давос, Турция, Шимон Перес, Мехмет Шимшек
СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе

Блумберг: Турция не участвует в саммите в Давосе из-за позиции по войне в Газе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников не участвовать в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно палестино-израильского конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
«
"Министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне в секторе Газа, не остановил его", - пишет агентство.
Отмечается, что такое решение турецкого лидера может усложнить попытки Анкары взаимодействовать с мировыми инвесторами.
Примечательно, что это не первый случай, когда турецкий президент использует Давос для отражения своей политической позиции по конфликту Израиля и Палестины, пишет агентство. В 2009 году Эрдоган с резкой критикой обрушился на президента Израиля того времени Шимона Переса из-за операции Израиля в секторе Газа и покинул площадку форума, пообещав никогда больше не участвовать в нем. Эрдоган свое обещание сдерживает до сих пор, но турецкие чиновники спустя несколько лет после тех событий все же стали посещать ВЭФ.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Кремле назвали встречу в Давосе по Украине бессмысленной
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В миреИзраильДавосТурцияШимон ПересМехмет Шимшек
 
 
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