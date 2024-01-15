https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921433627.html

СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе

СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ раскрыли, почему Турция не участвует в саммите ВЭФ в Давосе

Президент Турции Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников не участвовать в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:01

2024-01-15T15:01

2024-01-15T15:01

в мире

израиль

давос

турция

шимон перес

мехмет шимшек

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган попросил турецких чиновников не участвовать в саммите ВЭФ в Давосе на этой неделе из-за позиции организаторов относительно палестино-израильского конфликта, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. "Министр финансов Мехмет Шимшек планировал посетить ежегодное собрание политических и деловых лидеров, пока Эрдоган, критиковавший поведение Израиля в войне в секторе Газа, не остановил его", - пишет агентство. Отмечается, что такое решение турецкого лидера может усложнить попытки Анкары взаимодействовать с мировыми инвесторами. Примечательно, что это не первый случай, когда турецкий президент использует Давос для отражения своей политической позиции по конфликту Израиля и Палестины, пишет агентство. В 2009 году Эрдоган с резкой критикой обрушился на президента Израиля того времени Шимона Переса из-за операции Израиля в секторе Газа и покинул площадку форума, пообещав никогда больше не участвовать в нем. Эрдоган свое обещание сдерживает до сих пор, но турецкие чиновники спустя несколько лет после тех событий все же стали посещать ВЭФ.

https://ria.ru/20240115/peskov-1921394551.html

израиль

давос

турция

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в мире, израиль, давос, турция, шимон перес, мехмет шимшек