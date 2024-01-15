https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921349773.html

СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии

СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии

Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:34

2024-01-15T07:34

2024-01-15T07:34

турция

ирак

сирия

hurriyet

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в понедельник газета Hurriyet. ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, и против Анкары ведется "война на истощение". "План по ликвидации терроризма у его истоков, который был успешно реализован против РПК и ДАЕШ (арабский акроним ИГ, организация запрещена в РФ), будет продолжать обновляться и реализовываться. Стратегия ликвидации терроризма РПК и ДАЕШ за пределами наших границ будет укреплена и продолжена. Не существует такого понятия, как отказ от наших временных базовых районов. РПК хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов. Считается, что отказ от базовых районов будет выгоден РПК",- пишет издание. "В военном плане нет никаких изменений. Наши базовые районы будут укреплены. Эти регионы будут очищены от террористов", - добавила Hurriyet. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

https://ria.ru/20240114/erdogan-1921289772.html

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турция, ирак, сирия, hurriyet, рабочая партия курдистана, в мире