СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии
Hurriyet: ВС Турции не будут покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии
© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в понедельник газета Hurriyet.
ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, и против Анкары ведется "война на истощение".
"План по ликвидации терроризма у его истоков, который был успешно реализован против РПК и ДАЕШ (арабский акроним ИГ, организация запрещена в РФ), будет продолжать обновляться и реализовываться. Стратегия ликвидации терроризма РПК и ДАЕШ за пределами наших границ будет укреплена и продолжена. Не существует такого понятия, как отказ от наших временных базовых районов. РПК хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов. Считается, что отказ от базовых районов будет выгоден РПК",- пишет издание.
"В военном плане нет никаких изменений. Наши базовые районы будут укреплены. Эти регионы будут очищены от террористов", - добавила Hurriyet.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.