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СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024
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07:34 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921349773.html
СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии
СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии
Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:34
2024-01-15T07:34
турция
ирак
сирия
hurriyet
рабочая партия курдистана
в мире
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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в понедельник газета Hurriyet. ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, и против Анкары ведется "война на истощение". "План по ликвидации терроризма у его истоков, который был успешно реализован против РПК и ДАЕШ (арабский акроним ИГ, организация запрещена в РФ), будет продолжать обновляться и реализовываться. Стратегия ликвидации терроризма РПК и ДАЕШ за пределами наших границ будет укреплена и продолжена. Не существует такого понятия, как отказ от наших временных базовых районов. РПК хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов. Считается, что отказ от базовых районов будет выгоден РПК",- пишет издание. "В военном плане нет никаких изменений. Наши базовые районы будут укреплены. Эти регионы будут очищены от террористов", - добавила Hurriyet. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html
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турция, ирак, сирия, hurriyet, рабочая партия курдистана, в мире
Турция, Ирак, Сирия, Hurriyet, Рабочая партия Курдистана, В мире
СМИ: турецкие военные не планируют покидать регионы на севере Ирака и Сирии

Hurriyet: ВС Турции не будут покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 15 янв - РИА Новости. Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведёт борьбу с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), пишет в понедельник газета Hurriyet.
ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков РПК. Газета Hürrıyet со ссылкой на источники сообщала, что США в последнее время поставляли боевикам РПК оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, и против Анкары ведется "война на истощение".
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"План по ликвидации терроризма у его истоков, который был успешно реализован против РПК и ДАЕШ (арабский акроним ИГ, организация запрещена в РФ), будет продолжать обновляться и реализовываться. Стратегия ликвидации терроризма РПК и ДАЕШ за пределами наших границ будет укреплена и продолжена. Не существует такого понятия, как отказ от наших временных базовых районов. РПК хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов. Считается, что отказ от базовых районов будет выгоден РПК",- пишет издание.
"В военном плане нет никаких изменений. Наши базовые районы будут укреплены. Эти регионы будут очищены от террористов", - добавила Hurriyet.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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ТурцияИракСирияHurriyetРабочая партия КурдистанаВ мире
 
 
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