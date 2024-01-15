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Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 15.01.2024
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Туризм
 
08:00 15.01.2024 (обновлено: 14:00 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html
Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой
Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 15.01.2024
Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой
Купаться, конечно, нельзя — море холодное. Зато можно изучить города, посетить достопримечательности без толп туристов, устроить приятный шопинг, освоить... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:00
2024-01-15T14:00
туризм
маршруты - туризм
стамбул
турция
анталья (провинция)
интурист
что посмотреть
куда можно лететь
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Купаться, конечно, нельзя — море холодное. Зато можно изучить города, посетить достопримечательности без толп туристов, устроить приятный шопинг, освоить горнолыжные склоны и оздоровиться на термальных курортах. О том, куда ехать, что смотреть и во сколько обойдется отдых в Турции зимой, — в материале РИА Новости.Бассейн вместо моря&quot;Два самых популярных направления в холодное время года в Турции — Стамбул и окрестности, а также курорты Антальи&quot;, — объясняет PR-директор &quot;Интуриста&quot; Дарья Домостроева.Море — около 19 градусов. Но некоторые отели на берегу открыты и зимой. Там есть подогреваемые бассейны, спа-центры. Туристы приезжают подышать морским воздухом, принять солнечные ванны, пожить по системе "все включено", съездить на экскурсии, говорят в Fun&amp;Sun.Белек, Сиде и Стамбул — самые востребованные маршруты во второй половине января, подтвердили в "Слетать.ру". На каждый приходится по 18% заявок. По девять — у Аланьи, Антальи и Кемера.Средняя продолжительность туров — четыре ночи. Больше половины клиентов (56%) останавливаются в "пятерках", причем четверть предпочитают систему "ультра все включено".Неделя в Анталье с вылетом из Москвы в конце января и размещением в пятизвездочном отеле с All inclusive — от 84 тысяч рублей на двоих, и это с авиабилетами.На экскурсии и за покупкамиВ январе в Стамбуле немноголюдно, можно изучить город без суеты.С января до конца марта — время распродаж, отмечает гид Ирина Давыдова. Шопинг — в Zorlu Center, Istinye Park, Venezia Mega Outlet, перечисляет она.Турецкая лира в последние годы сильно ослабела. Соответственно, покупки для туристов стали выгоднее. К тому же в магазинах представлены марки, которых в России нет.На рынке Гранд Базар очень атмосферно, там приятно просто погулять. А вот за специями, лукумом, орехами лучше отправиться на Египетский базар, советует гид.Обязательно посетите торгово-развлекательную площадку Galataport Istambul на берегу Босфора, куда причаливают круизные лайнеры. Там много магазинов, кафе, ресторанов с видом на пролив.Обычно туристы селятся в историческом центре — районе Султанахмет. Рядом — собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Поклонники турецкого кино непременно заглядывают в элитный Istinye Park, там есть шанс встретить актеров из сериалов "Великолепный век" или "Черная любовь".Знакомство с гастрономическим Стамбулом стоит начать с районов, где раньше жили рыбаки: Тарабья, Сарыер. Там лучшие рестораны с морепродуктами.Самая вкусная пахлава — в Karaköy Güllüoğlu. "Всегда свежайшая, местные специально приезжают за ней сюда. Купите с собой, в подарок близким, — рекомендует гид. — И не храните ее в холодильнике".Обратите внимание на сеть лукумных Hafız Mustafa с широким выбором десертов и кофе.Для быстрого перекуса подойдет плов, который продается везде: рис, приготовленный на пару, курица, баранина и нут. Из напитков — айран.Недельный сити-тур с вылетом 25 января — от 26 тысяч рублей на одного, подсчитали в Fun&amp;Sun. Примерно столько же — экскурсионный тур с посещением не только Стамбула, но и Анкары, Каппадокии, Антальи, Бурсы и Памуккале. Перелет в эту сумму не входит.Для горнолыжниковВ 170 километрах от Стамбула — фешенебельный горнолыжный курорт Улудаг. Есть гостиницы с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники. Рестораны, магазины, развлекательные комплексы, спа-центры. Сезон — с декабря до середины марта.В 30 километрах — Бурса, первая столица Османской империи. Магазины, музеи, термальный источник, парк с аттракционами, зоопарк.Совместить отдых на побережье с горнолыжным можно в Анталье. В 50 километрах от города — курорт Саклыкент. Трасс немного, но любого уровня сложности, уточняют в "Слетать.ру".А вот в Эрджиесе — 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров. Катаются с середины декабря по апрель. Отсюда недалеко до Кайсери — города на Великом шелковом пути.Перелет в Эрджиес — через Стамбул, Анталью или Анкару. Неделя на двоих в "трешке" с питанием — 268 тысяч, сообщили в "Слетать.ру".Для Каппадокии — несезон, зато термы ждутВ этот регион в 100 километрах от Эрджиеса туристы едут ради пещерных городов и храмов, чтобы сфотографировать необычные пейзажи и полетать на воздушном шаре.Правда, есть нюанс. "Каппадокия все же актуальна с марта. До конца февраля шары в воздух не поднимают — сильный ветер", — предупредили в "Интуристе".Другой необычный опыт — ночь в пещерных отелях — также не зимний. Лучшее время для визита в Каппадокию — с конца мая до октября, добавляет Ирина Давыдова.Зато зима идеальна для спа-курортов. Туристы отправляются в Памуккале, к знаменитым природным ваннам из белоснежного травертина. Особый спрос на отели с геотермальными источниками.Еще один востребованный курорт — Ялово. Это недалеко от Стамбула. Туда предлагают комбинированные туры.&quot;Там горячие источники, спа-центры, живописные парки, древнеримские термы и исторические достопримечательности&quot;, — перечисляют в Fun&amp;Sun."Природа в этом месте, мне кажется, чем-то похожа на наше Приэльбрусье, — говорит Ирина Давыдова. — И у отелей есть интересная особенность. Во многих можно принимать ванны с термальной водой прямо в номере".Неделя в "четверке" с 25 января — от 70 тысяч рублей на одного без перелета.
https://ria.ru/20231226/stambul-1918124677.html
https://ria.ru/20231219/turtsiya-1916692356.html
https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html
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Мария Селиванова
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маршруты - туризм, стамбул, турция, анталья (провинция), интурист, что посмотреть , куда можно лететь, туризм, достопримечательности
Туризм, Маршруты - Туризм, Стамбул, Турция, Анталья (провинция), Интурист, что посмотреть , куда можно лететь, Туризм, Достопримечательности
Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой

Эксперты рекомендовали для отдыха зимой в Турции Стамбул и Анталью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Купаться, конечно, нельзя — море холодное. Зато можно изучить города, посетить достопримечательности без толп туристов, устроить приятный шопинг, освоить горнолыжные склоны и оздоровиться на термальных курортах. О том, куда ехать, что смотреть и во сколько обойдется отдых в Турции зимой, — в материале РИА Новости.

Бассейн вместо моря

«

"Два самых популярных направления в холодное время года в Турции — Стамбул и окрестности, а также курорты Антальи", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Море — около 19 градусов. Но некоторые отели на берегу открыты и зимой. Там есть подогреваемые бассейны, спа-центры. Туристы приезжают подышать морским воздухом, принять солнечные ванны, пожить по системе "все включено", съездить на экскурсии, говорят в Fun&Sun.
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
 Бодрум, Подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум, подогреваемый бассейн с морской водой отеля Lujo Bodrum
Белек, Сиде и Стамбул — самые востребованные маршруты во второй половине января, подтвердили в "Слетать.ру". На каждый приходится по 18% заявок. По девять — у Аланьи, Антальи и Кемера.
Средняя продолжительность туров — четыре ночи. Больше половины клиентов (56%) останавливаются в "пятерках", причем четверть предпочитают систему "ультра все включено".
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Отдых российских туристов в Турции
Неделя в Анталье с вылетом из Москвы в конце января и размещением в пятизвездочном отеле с All inclusive — от 84 тысяч рублей на двоих, и это с авиабилетами.
Дворец Топкапы
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На экскурсии и за покупками

В январе в Стамбуле немноголюдно, можно изучить город без суеты.
С января до конца марта — время распродаж, отмечает гид Ирина Давыдова. Шопинг — в Zorlu Center, Istinye Park, Venezia Mega Outlet, перечисляет она.
Турецкая лира в последние годы сильно ослабела. Соответственно, покупки для туристов стали выгоднее. К тому же в магазинах представлены марки, которых в России нет.
© iStock.com / byakkayaЗимний Стамбул
Зимний Стамбул
Зимний Стамбул
© iStock.com / byakkaya
1 из 4
© iStock.com / Raul CМечеть Айя-София зимой
Мечеть Айя-София зимой
Мечеть Айя-София зимой
© iStock.com / Raul C
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают на одной из улиц в районе Кадыкей, Стамбул

Люди отдыхают на одной из улиц в районе Кадыкей города Стамбул

Люди отдыхают на одной из улиц в районе Кадыкей, Стамбул

© РИА Новости / Алексей Куденко
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3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Корабли в районе Кадыкей, Стамбул

Корабли в районе Кадыкей города Стамбул

Корабли в районе Кадыкей, Стамбул

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Зимний Стамбул
© iStock.com / byakkaya
1 из 4
Мечеть Айя-София зимой
© iStock.com / Raul C
2 из 4

Люди отдыхают на одной из улиц в районе Кадыкей, Стамбул

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Корабли в районе Кадыкей, Стамбул

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
На рынке Гранд Базар очень атмосферно, там приятно просто погулять. А вот за специями, лукумом, орехами лучше отправиться на Египетский базар, советует гид.
Обязательно посетите торгово-развлекательную площадку Galataport Istambul на берегу Босфора, куда причаливают круизные лайнеры. Там много магазинов, кафе, ресторанов с видом на пролив.
Обычно туристы селятся в историческом центре — районе Султанахмет. Рядом — собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Поклонники турецкого кино непременно заглядывают в элитный Istinye Park, там есть шанс встретить актеров из сериалов "Великолепный век" или "Черная любовь".
© iStock.com / sertsПродавец жареных каштанов на улице Истикляль в Стамбуле
Продавец жареных каштанов на улице Истикляль в Стамбуле
Продавец жареных каштанов на улице Истикляль в Стамбуле
© iStock.com / serts
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Мужчина покупает хлебобулочные изделия на одной из улиц в районе Кадыкей

Мужчина покупает хлебобулочные изделия на одной из улиц в районе Кадыкей города Стамбул

Мужчина покупает хлебобулочные изделия на одной из улиц в районе Кадыкей

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Люди отдыхают в кафе в районе Кадыкей

Люди отдыхают в кафе в районе Кадыкей города Стамбул

Люди отдыхают в кафе в районе Кадыкей

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Мужчина продает жареные каштаны на одной из улиц Стамбула

Мужчина продает жареные каштаны на одной из улиц Стамбула

Мужчина продает жареные каштаны на одной из улиц Стамбула

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Продавец жареных каштанов на улице Истикляль в Стамбуле
© iStock.com / serts
1 из 4

Мужчина покупает хлебобулочные изделия на одной из улиц в районе Кадыкей

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 4

Люди отдыхают в кафе в районе Кадыкей

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Мужчина продает жареные каштаны на одной из улиц Стамбула

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Знакомство с гастрономическим Стамбулом стоит начать с районов, где раньше жили рыбаки: Тарабья, Сарыер. Там лучшие рестораны с морепродуктами.
Самая вкусная пахлава — в Karaköy Güllüoğlu. "Всегда свежайшая, местные специально приезжают за ней сюда. Купите с собой, в подарок близким, — рекомендует гид. — И не храните ее в холодильнике".
Обратите внимание на сеть лукумных Hafız Mustafa с широким выбором десертов и кофе.
© Depositphotos.com / hskokenЛукум
Лукум - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Depositphotos.com / hskoken
Лукум
Для быстрого перекуса подойдет плов, который продается везде: рис, приготовленный на пару, курица, баранина и нут. Из напитков — айран.
Недельный сити-тур с вылетом 25 января — от 26 тысяч рублей на одного, подсчитали в Fun&Sun. Примерно столько же — экскурсионный тур с посещением не только Стамбула, но и Анкары, Каппадокии, Антальи, Бурсы и Памуккале. Перелет в эту сумму не входит.
Отдыхающие на корабле в районе Кадыкей города Стамбул - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Для горнолыжников

В 170 километрах от Стамбула — фешенебельный горнолыжный курорт Улудаг. Есть гостиницы с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники. Рестораны, магазины, развлекательные комплексы, спа-центры. Сезон — с декабря до середины марта.
© Depositphotos.com / Tminaz Горнолыжный курорт Улудаг в Турции
Горнолыжный курорт Улудаг в Турции
Горнолыжный курорт Улудаг в Турции
© Depositphotos.com / Tminaz
1 из 3
CC BY-SA 4.0 / Arif miletli / Uludağ dört mevsim ziyaret edilebilecek görselliğe sahiptir.

Горнолыжный курорт Улудаг, одна из трасс

Горнолыжный курорт Улудаг

Горнолыжный курорт Улудаг, одна из трасс

CC BY-SA 4.0 / Arif miletli / Uludağ dört mevsim ziyaret edilebilecek görselliğe sahiptir.
2 из 3
CC BY-SA 4.0 / Kartal Arikan / “Uludağ” (Great Mountain) in Westem Anatolia

Горнолыжный курорт Улудаг

Горнолыжный курорт Улудаг

Горнолыжный курорт Улудаг

CC BY-SA 4.0 / Kartal Arikan / “Uludağ” (Great Mountain) in Westem Anatolia
3 из 3
Горнолыжный курорт Улудаг в Турции
© Depositphotos.com / Tminaz
1 из 3

Горнолыжный курорт Улудаг, одна из трасс

CC BY-SA 4.0 / Arif miletli / Uludağ dört mevsim ziyaret edilebilecek görselliğe sahiptir.
2 из 3

Горнолыжный курорт Улудаг

CC BY-SA 4.0 / Kartal Arikan / “Uludağ” (Great Mountain) in Westem Anatolia
3 из 3
В 30 километрах — Бурса, первая столица Османской империи. Магазины, музеи, термальный источник, парк с аттракционами, зоопарк.
Совместить отдых на побережье с горнолыжным можно в Анталье. В 50 километрах от города — курорт Саклыкент. Трасс немного, но любого уровня сложности, уточняют в "Слетать.ру".
А вот в Эрджиесе — 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров. Катаются с середины декабря по апрель. Отсюда недалеко до Кайсери — города на Великом шелковом пути.
CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.Горнолыжный курорт Эрджиес
Горнолыжный курорт Эрджиес - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY-SA 3.0 / PeresDE / Bild wurde in der nähe von Hisarcık Erciyes erstellt.
Горнолыжный курорт Эрджиес
Перелет в Эрджиес — через Стамбул, Анталью или Анкару. Неделя на двоих в "трешке" с питанием — 268 тысяч, сообщили в "Слетать.ру".

Для Каппадокии — несезон, зато термы ждут

В этот регион в 100 километрах от Эрджиеса туристы едут ради пещерных городов и храмов, чтобы сфотографировать необычные пейзажи и полетать на воздушном шаре.
Правда, есть нюанс. "Каппадокия все же актуальна с марта. До конца февраля шары в воздух не поднимают — сильный ветер", — предупредили в "Интуристе".
© iStock.com / Kenan Talas

Город Гёреме в зимнее время, Каппадокия

Город в Гереме в зимнее время в Каппадокии

Город Гёреме в зимнее время, Каппадокия

© iStock.com / Kenan Talas
1 из 5
© iStock.com / nejdetduzenВоздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / nejdetduzen
2 из 5
© iStock.com / photoman

Вулканические образования в Каппадокии

Вулканическое образование в Каппадокии

Вулканические образования в Каппадокии

© iStock.com / photoman
3 из 5
© iStock.com / photomanСтарые каменные дома и улицы Аваноса (Венесса) недалеко от Каппадокии
Старые каменные дома и улицы Аваноса (Венесса) недалеко от Каппадокии
Старые каменные дома и улицы Аваноса (Венесса) недалеко от Каппадокии
© iStock.com / photoman
4 из 5
© iStock.com / photomanТуристка в Каппадокии зимой
Туристка в Каппадокии зимой
Туристка в Каппадокии зимой
© iStock.com / photoman
5 из 5

Город Гёреме в зимнее время, Каппадокия

© iStock.com / Kenan Talas
1 из 5
Воздушные шары в Каппадокии
© iStock.com / nejdetduzen
2 из 5

Вулканические образования в Каппадокии

© iStock.com / photoman
3 из 5
Старые каменные дома и улицы Аваноса (Венесса) недалеко от Каппадокии
© iStock.com / photoman
4 из 5
Туристка в Каппадокии зимой
© iStock.com / photoman
5 из 5
Другой необычный опыт — ночь в пещерных отелях — также не зимний. Лучшее время для визита в Каппадокию — с конца мая до октября, добавляет Ирина Давыдова.
Зато зима идеальна для спа-курортов. Туристы отправляются в Памуккале, к знаменитым природным ваннам из белоснежного травертина. Особый спрос на отели с геотермальными источниками.
© iStock.com / emotionalseaЯлово зимой
Ялово зимой
Ялово зимой
© iStock.com / emotionalsea
1 из 2
© iStock.com / MuhurРесторан на пляже в Ялово
Ресторан на пляже в Ялово
Ресторан на пляже в Ялово
© iStock.com / Muhur
2 из 2
Ялово зимой
© iStock.com / emotionalsea
1 из 2
Ресторан на пляже в Ялово
© iStock.com / Muhur
2 из 2
Еще один востребованный курорт — Ялово. Это недалеко от Стамбула. Туда предлагают комбинированные туры.
«

"Там горячие источники, спа-центры, живописные парки, древнеримские термы и исторические достопримечательности", — перечисляют в Fun&Sun.

"Природа в этом месте, мне кажется, чем-то похожа на наше Приэльбрусье, — говорит Ирина Давыдова. — И у отелей есть интересная особенность. Во многих можно принимать ванны с термальной водой прямо в номере".
Неделя в "четверке" с 25 января — от 70 тысяч рублей на одного без перелета.
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