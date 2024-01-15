https://ria.ru/20240115/turtsiya-1920929437.html

Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой

Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой - РИА Новости, 15.01.2024

Лыжи, спа, экскурсии: что делать в Турции зимой

Купаться, конечно, нельзя — море холодное. Зато можно изучить города, посетить достопримечательности без толп туристов, устроить приятный шопинг, освоить... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:00

2024-01-15T08:00

2024-01-15T14:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Купаться, конечно, нельзя — море холодное. Зато можно изучить города, посетить достопримечательности без толп туристов, устроить приятный шопинг, освоить горнолыжные склоны и оздоровиться на термальных курортах. О том, куда ехать, что смотреть и во сколько обойдется отдых в Турции зимой, — в материале РИА Новости.Бассейн вместо моря"Два самых популярных направления в холодное время года в Турции — Стамбул и окрестности, а также курорты Антальи", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Море — около 19 градусов. Но некоторые отели на берегу открыты и зимой. Там есть подогреваемые бассейны, спа-центры. Туристы приезжают подышать морским воздухом, принять солнечные ванны, пожить по системе "все включено", съездить на экскурсии, говорят в Fun&Sun.Белек, Сиде и Стамбул — самые востребованные маршруты во второй половине января, подтвердили в "Слетать.ру". На каждый приходится по 18% заявок. По девять — у Аланьи, Антальи и Кемера.Средняя продолжительность туров — четыре ночи. Больше половины клиентов (56%) останавливаются в "пятерках", причем четверть предпочитают систему "ультра все включено".Неделя в Анталье с вылетом из Москвы в конце января и размещением в пятизвездочном отеле с All inclusive — от 84 тысяч рублей на двоих, и это с авиабилетами.На экскурсии и за покупкамиВ январе в Стамбуле немноголюдно, можно изучить город без суеты.С января до конца марта — время распродаж, отмечает гид Ирина Давыдова. Шопинг — в Zorlu Center, Istinye Park, Venezia Mega Outlet, перечисляет она.Турецкая лира в последние годы сильно ослабела. Соответственно, покупки для туристов стали выгоднее. К тому же в магазинах представлены марки, которых в России нет.На рынке Гранд Базар очень атмосферно, там приятно просто погулять. А вот за специями, лукумом, орехами лучше отправиться на Египетский базар, советует гид.Обязательно посетите торгово-развлекательную площадку Galataport Istambul на берегу Босфора, куда причаливают круизные лайнеры. Там много магазинов, кафе, ресторанов с видом на пролив.Обычно туристы селятся в историческом центре — районе Султанахмет. Рядом — собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Поклонники турецкого кино непременно заглядывают в элитный Istinye Park, там есть шанс встретить актеров из сериалов "Великолепный век" или "Черная любовь".Знакомство с гастрономическим Стамбулом стоит начать с районов, где раньше жили рыбаки: Тарабья, Сарыер. Там лучшие рестораны с морепродуктами.Самая вкусная пахлава — в Karaköy Güllüoğlu. "Всегда свежайшая, местные специально приезжают за ней сюда. Купите с собой, в подарок близким, — рекомендует гид. — И не храните ее в холодильнике".Обратите внимание на сеть лукумных Hafız Mustafa с широким выбором десертов и кофе.Для быстрого перекуса подойдет плов, который продается везде: рис, приготовленный на пару, курица, баранина и нут. Из напитков — айран.Недельный сити-тур с вылетом 25 января — от 26 тысяч рублей на одного, подсчитали в Fun&Sun. Примерно столько же — экскурсионный тур с посещением не только Стамбула, но и Анкары, Каппадокии, Антальи, Бурсы и Памуккале. Перелет в эту сумму не входит.Для горнолыжниковВ 170 километрах от Стамбула — фешенебельный горнолыжный курорт Улудаг. Есть гостиницы с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники. Рестораны, магазины, развлекательные комплексы, спа-центры. Сезон — с декабря до середины марта.В 30 километрах — Бурса, первая столица Османской империи. Магазины, музеи, термальный источник, парк с аттракционами, зоопарк.Совместить отдых на побережье с горнолыжным можно в Анталье. В 50 километрах от города — курорт Саклыкент. Трасс немного, но любого уровня сложности, уточняют в "Слетать.ру".А вот в Эрджиесе — 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров. Катаются с середины декабря по апрель. Отсюда недалеко до Кайсери — города на Великом шелковом пути.Перелет в Эрджиес — через Стамбул, Анталью или Анкару. Неделя на двоих в "трешке" с питанием — 268 тысяч, сообщили в "Слетать.ру".Для Каппадокии — несезон, зато термы ждутВ этот регион в 100 километрах от Эрджиеса туристы едут ради пещерных городов и храмов, чтобы сфотографировать необычные пейзажи и полетать на воздушном шаре.Правда, есть нюанс. "Каппадокия все же актуальна с марта. До конца февраля шары в воздух не поднимают — сильный ветер", — предупредили в "Интуристе".Другой необычный опыт — ночь в пещерных отелях — также не зимний. Лучшее время для визита в Каппадокию — с конца мая до октября, добавляет Ирина Давыдова.Зато зима идеальна для спа-курортов. Туристы отправляются в Памуккале, к знаменитым природным ваннам из белоснежного травертина. Особый спрос на отели с геотермальными источниками.Еще один востребованный курорт — Ялово. Это недалеко от Стамбула. Туда предлагают комбинированные туры."Там горячие источники, спа-центры, живописные парки, древнеримские термы и исторические достопримечательности", — перечисляют в Fun&Sun."Природа в этом месте, мне кажется, чем-то похожа на наше Приэльбрусье, — говорит Ирина Давыдова. — И у отелей есть интересная особенность. Во многих можно принимать ванны с термальной водой прямо в номере".Неделя в "четверке" с 25 января — от 70 тысяч рублей на одного без перелета.

https://ria.ru/20231226/stambul-1918124677.html

https://ria.ru/20231219/turtsiya-1916692356.html

https://ria.ru/20231218/puteshestviya-1916103268.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

маршруты - туризм, стамбул, турция, анталья (провинция), интурист, что посмотреть , куда можно лететь, туризм, достопримечательности