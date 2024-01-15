https://ria.ru/20240115/turisty-1921516969.html

В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии

В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии - РИА Новости, 16.01.2024

В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии

Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, находящихся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-15T23:35

2024-01-15T23:35

2024-01-16T11:32

туризм

маврикий

индийский океан

порт-луи

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921574377_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b3f3ff8d455ac2bc27c18b7526276416.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, находящихся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщила ранее в понедельник местная газета L'Express. Уточняется, что надвигающийся циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение. "Туроператоры пока не получают жалоб от туристов на Маврикии. Отмен бронирований тоже нет", - сообщили в АТОР. "Туристы проинформированы о погодных условиях и находятся на связи со своими туроператорами. Все они в отелях, так как на Маврикии действует комендантский час", - сказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.

https://ria.ru/20240115/uragan-1921504704.html

маврикий

индийский океан

порт-луи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

маврикий, индийский океан, порт-луи, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм