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В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии - РИА Новости, 16.01.2024
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Туризм
 
23:35 15.01.2024 (обновлено: 11:32 16.01.2024)
https://ria.ru/20240115/turisty-1921516969.html
В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии
В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии - РИА Новости, 16.01.2024
В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии
Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, находящихся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T23:35
2024-01-16T11:32
туризм
маврикий
индийский океан
порт-луи
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, находящихся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщила ранее в понедельник местная газета L'Express. Уточняется, что надвигающийся циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение. "Туроператоры пока не получают жалоб от туристов на Маврикии. Отмен бронирований тоже нет", - сообщили в АТОР. "Туристы проинформированы о погодных условиях и находятся на связи со своими туроператорами. Все они в отелях, так как на Маврикии действует комендантский час", - сказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
https://ria.ru/20240115/uragan-1921504704.html
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маврикий, индийский океан, порт-луи, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Маврикий, Индийский океан, Порт-Луи, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов на Маврикии

АТОР: туроператоры пока не получали жалоб от туристов, отдыхающих на Маврикии

© AFP 2024 / Laura MorosoliРыбацкие лодки во время шторма, вызванного циклоном "Белаль" в Махебурге, Маврикий. 15 января 2024
Рыбацкие лодки во время шторма, вызванного циклоном Белаль в Махебурге, Маврикий. 15 января 2024 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / Laura Morosoli
Рыбацкие лодки во время шторма, вызванного циклоном "Белаль" в Махебурге, Маврикий. 15 января 2024
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали жалоб от туристов, находящихся на отдыхе на Маврикии, в связи с непогодой, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщила ранее в понедельник местная газета L'Express. Уточняется, что надвигающийся циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение.
«
"Туроператоры пока не получают жалоб от туристов на Маврикии. Отмен бронирований тоже нет", - сообщили в АТОР.
«
"Туристы проинформированы о погодных условиях и находятся на связи со своими туроператорами. Все они в отелях, так как на Маврикии действует комендантский час", - сказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Ураган Белаль в Махебурге, Маврикий. 15 января 2024 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана
Вчера, 21:10
 
ТуризмМаврикийИндийский океанПорт-ЛуиАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
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