https://ria.ru/20240115/trevoga-1921451278.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:19

2024-01-15T16:19

2024-01-15T17:00

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николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Сначала тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на северо-востоке — в 16:00 мск. В остальных указанных регионах сигнал об опасности прозвучал в промежутке с 16:01 по 16:04 мск. До этого сегодня тревогу уже объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240114/vzryvy-1921307300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины