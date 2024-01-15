https://ria.ru/20240115/trevoga-1921451278.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:19
2024-01-15T16:19
2024-01-15T17:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Сначала тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на северо-востоке — в 16:00 мск. В остальных указанных регионах сигнал об опасности прозвучал в промежутке с 16:01 по 16:04 мск. До этого сегодня тревогу уже объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240114/vzryvy-1921307300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
Министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об опасности прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Сначала тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях
на северо-востоке — в 16:00 мск. В остальных указанных регионах сигнал об опасности прозвучал в промежутке с 16:01 по 16:04 мск.
До этого сегодня тревогу уже объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Спустя некоторое время ее отменили.
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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