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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2024
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16:19 15.01.2024 (обновлено: 17:00 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/trevoga-1921451278.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.01.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:19
2024-01-15T17:00
в мире
украина
россия
николаевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сигнал об опасности прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Сначала тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на северо-востоке — в 16:00 мск. В остальных указанных регионах сигнал об опасности прозвучал в промежутке с 16:01 по 16:04 мск. До этого сегодня тревогу уже объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240114/vzryvy-1921307300.html
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в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об опасности прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Сначала тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины, а также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на северо-востоке — в 16:00 мск. В остальных указанных регионах сигнал об опасности прозвучал в промежутке с 16:01 по 16:04 мск.
До этого сегодня тревогу уже объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях. Спустя некоторое время ее отменили.
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Вчера, 18:33
Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ. Воздушная тревога в соседней республике объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияНиколаевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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