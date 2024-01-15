https://ria.ru/20240115/tramvai-1921347688.html

В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая

В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая - РИА Новости, 15.01.2024

В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая

Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой - в депо, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:38

2024-01-15T06:38

2024-01-15T06:38

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 янв - РИА Новости. Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой - в депо, сообщает краевой главк МЧС. "Вызов о возгорании поступил на центральный пульт связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.28 местного времени. Трамвай в этот момент находился на маршруте в районе остановки Брестская по улице Джамбула. Ещё до прибытия огнеборцев на место вызова транспортное средство покинули 25 человек", - сообщает главк. Меньше чем за час пожар был ликвидирован на площади 4 "квадрата". Обошлось без пострадавших. На прошлой неделе, 10 января, сгорел трамвайный вагон в депо на улице Краснореченской, сообщало краевое МЧС. Трамвай выгорел полностью. Пострадавших в происшествии также не было.

https://ria.ru/20240115/pozhar-1921334310.html

хабаровск

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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия