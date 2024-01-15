https://ria.ru/20240115/tramvai-1921347688.html
В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая
В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая - РИА Новости, 15.01.2024
В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая
Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой - в депо, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:38
2024-01-15T06:38
2024-01-15T06:38
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ХАБАРОВСК, 15 янв - РИА Новости. Два трамвайных вагона сгорели в Хабаровске за неделю, один находился в момент пожара на рейсе, другой - в депо, сообщает краевой главк МЧС. "Вызов о возгорании поступил на центральный пульт связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона в 08.28 местного времени. Трамвай в этот момент находился на маршруте в районе остановки Брестская по улице Джамбула. Ещё до прибытия огнеборцев на место вызова транспортное средство покинули 25 человек", - сообщает главк. Меньше чем за час пожар был ликвидирован на площади 4 "квадрата". Обошлось без пострадавших. На прошлой неделе, 10 января, сгорел трамвайный вагон в депо на улице Краснореченской, сообщало краевое МЧС. Трамвай выгорел полностью. Пострадавших в происшествии также не было.
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921334310.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске за неделю сгорели два трамвая
МЧС Хабаровского края сообщило о двух сгоревших за неделю трамваях