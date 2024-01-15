https://ria.ru/20240115/surgut-1921355986.html
В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору
В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору - РИА Новости, 15.01.2024
В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору
Правоохранительные органы выясняют, почему сотрудники похоронной службы в Сургуте вынесли тело человека на улицу без спецсредств и протащили его в мешке по... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:04
2024-01-15T09:04
2024-01-15T09:04
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют, почему сотрудники похоронной службы в Сургуте вынесли тело человека на улицу без спецсредств и протащили его в мешке по снегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как два сотрудника ритуального агентства выволакивают тело в черном мешке из подъезда жилого дома и по земле тащат его до своего автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером, когда во дворе было много людей, в том числе детей. "Сообщений в полицию не поступало от граждан. Мы самостоятельно зарегистрировали. Сейчас выясняем причины и обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html
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происшествия, сургут
В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору
В Сургуте полиция проверит, почему похоронщики протащили труп в мешке по двору
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют, почему сотрудники похоронной службы в Сургуте вынесли тело человека на улицу без спецсредств и протащили его в мешке по снегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как два сотрудника ритуального агентства выволакивают тело в черном мешке из подъезда жилого дома и по земле тащат его до своего автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером, когда во дворе было много людей, в том числе детей.
«
"Сообщений в полицию не поступало от граждан. Мы самостоятельно зарегистрировали. Сейчас выясняем причины и обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район