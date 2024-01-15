https://ria.ru/20240115/surgut-1921355986.html

В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору

В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору - РИА Новости, 15.01.2024

В Сургуте сотрудники ритуальной службы протащили труп в мешке по двору

Правоохранительные органы выясняют, почему сотрудники похоронной службы в Сургуте вынесли тело человека на улицу без спецсредств и протащили его в мешке по... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:04

2024-01-15T09:04

2024-01-15T09:04

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют, почему сотрудники похоронной службы в Сургуте вынесли тело человека на улицу без спецсредств и протащили его в мешке по снегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как два сотрудника ритуального агентства выволакивают тело в черном мешке из подъезда жилого дома и по земле тащат его до своего автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером, когда во дворе было много людей, в том числе детей. "Сообщений в полицию не поступало от граждан. Мы самостоятельно зарегистрировали. Сейчас выясняем причины и обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html

сургут

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут