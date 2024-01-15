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США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны России
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 15.01.2024
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны России
США наращивают свой военно-биологический потенциал, прикрываясь целями мониторинга инфекционной заболеваемости и оказания помощи развивающимся странам, это... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:32
2024-01-15T15:32
2024-01-15T15:32
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, прикрываясь целями мониторинга инфекционной заболеваемости и оказания помощи развивающимся странам, это видно на примере Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США", - сказал Кириллов на брифинге. Он пояснил, что к моменту начала проведения специальной военной операции Пентагон осуществлял в стране проекты UP и TAP, направленные на изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых заболеваний, таких как туляремия, сибирская язва, хантавирусные инфекции. "Исследования проводились по трем основным направлениям. Это мониторинг биологической обстановки, сбор эндемичных штаммов, изучение восприимчивости местного населения", - добавил Кириллов.
https://radiosputnik.ru/20231229/biooruzhie-1918921957.html
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украина, сша, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Украина, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
США наращивают военно-биологический потенциал, заявили в Минобороны России
Минобороны России: США наращивают военно-биологический потенциал
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, прикрываясь целями мониторинга инфекционной заболеваемости и оказания помощи развивающимся странам, это видно на примере Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США", - сказал Кириллов на брифинге.
Он пояснил, что к моменту начала проведения специальной военной операции Пентагон осуществлял в стране проекты UP и TAP, направленные на изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых заболеваний, таких как туляремия, сибирская язва, хантавирусные инфекции.
"Исследования проводились по трем основным направлениям. Это мониторинг биологической обстановки, сбор эндемичных штаммов, изучение восприимчивости местного населения", - добавил Кириллов.
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