https://ria.ru/20240115/ssha-1921337083.html

В Киеве заявили о подготовке соглашения о безопасности с США

В Киеве заявили о подготовке соглашения о безопасности с США - РИА Новости, 15.01.2024

В Киеве заявили о подготовке соглашения о безопасности с США

Киев ведет переговоры о заключении соглашений о безопасности с США и рядом западных стран, заявил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:07

2024-01-15T01:07

2024-01-15T01:07

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Киев ведет переговоры о заключении соглашений о безопасности с США и рядом западных стран, заявил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк, его слова приводит ТСН.По словам Власюка, соглашения, аналогичные договору по безопасности, который на прошлой неделе был заключен между Украиной и Великобританией, прорабатываются с Соединенными Штатами, Германией, Италией, Францией, Канадой и Польшей."С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран – предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности", — утверждает советник.В пятницу премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.Посольство России в Лондоне, комментируя соглашение, заявило, что Киеву таким образом не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его "разменной монетой" в политических стремлениях Британии.

https://ria.ru/20240114/sunak-1921228081.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html

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в мире, украина, великобритания, риши сунак, нато, сша