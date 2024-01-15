https://ria.ru/20240115/soyuzmultfilm-1921380288.html

"Союзмультфильм" восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет

"Союзмультфильм" восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет - РИА Новости, 15.01.2024

"Союзмультфильм" восстановит десять мультфильмов военных и послевоенных лет

"Союзмультфильм" к 80-летию Победы восстановит для широкого показа 10 мультфильмов военных лет и послевоенного времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

культура

технологии

россия

юлиана слащева

союзмультфильм

день победы

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Союзмультфильм" к 80-летию Победы восстановит для широкого показа 10 мультфильмов военных лет и послевоенного времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "К 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне "Союзмультфильм" восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время… Список картин, которые планируется восстановить, в настоящее время формируется", - говорится в сообщении. Отмечается, что восстановительные работы, которые включают в себя устранение технических дефектов кадров, возникших от естественного устаревания пленки, коснутся 10 картин. После проведения реставрации ленты будут демонстрироваться в кинотеатрах в рамках специальных показов. Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева подчеркнула, что в последние годы старейшая в России студия "Союзмультфильм" занимается изучением и восстановлением и популяризацией своего классического наследия – для этого в структуре киностудии был создан специальный отдел. "Благодаря современным технологическим возможностям мы вернули на широкий экран множество легендарных лент, среди которых такие безусловные шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино" и другие. Благодаря регулярным кинопоказам по всей стране эти фильмы раскрываются перед поколениями зрителей новыми гранями", - сказала Слащева, слова которой приводятся пресс-службой. Историк анимации Павел Шведов отметил, что военный и послевоенный периоды в истории отечественной анимации оказал существенное влияние на ее формирование. "Фильмы времен Великой Отечественной войны стали важным этапом в развитии нашей анимации, существенно повлияв на ее тональность и последующую исключительную гуманистическую направленность, и ярким свидетельством этого являются ленты послевоенных лет, среди которых множество шедевров и лауреатов национальных и международных фестивалей – ранее, к 75-летнему юбилею Победы "Союзмультфильм" размещал эти картины в сети для широкого круга зрителей", - считает Шведов.

https://ria.ru/20240110/putin-1920514548.html

https://ria.ru/20230824/multfilm-1891921298.html

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Кирилл Волков

технологии, россия, юлиана слащева, союзмультфильм, день победы