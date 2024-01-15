https://ria.ru/20240115/soglasheniya-1921459426.html
Липецкая область и Белоруссия подписали новые соглашения в Москве
Липецкая область и Белоруссия подписали новые соглашения в Москве - РИА Новости, 15.01.2024
Липецкая область и Белоруссия подписали новые соглашения в Москве
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым перспективные направления... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:54
2024-01-15T16:54
2024-01-15T16:54
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белоруссия
партнерство
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым перспективные направления торгово-экономического партнерства в рамках Дня Липецкой области на выставке "Россия" в Москве, были подписаны два соглашения, сообщает пресс-служба регионального правительства. В сообщении говорится, что липчане проявляют заинтересованность к приобретению автобусной и снегоуборочной техники белорусского производства. Еще одно перспективное направление сотрудничества – строительство жилья и автомобильных дорог. "Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ. Любые свершения стоят на фундаменте дружеских отношений и культурного обмена, поэтому мы заинтересованы в укреплении связи между липчанами и белорусами", – сказал Артамонов, слова которого приводит пресс-служба. В этот же день в Москве были подписаны два побратимских соглашения с Республикой Беларусь. Воловский округ заключил соглашение с Лиозненским районом Витебской области, Липецкий район – с Березовским районом Брестской области. В Липецкой области 20 муниципалитетов. Из них 17 ранее подписали соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. На выставке "Россия" это число увеличилось на два. На подходе еще одно соглашение – его планируют подписать в первом квартале 2024 года. С ним Липецкая область станет единственным российским регионом, в котором все муниципалитеты побратимы с белорусами, говорится в сообщении.
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липецкая область, игорь артамонов, белоруссия, партнерство, выставка-форум "россия"
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белоруссия, партнерство, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селиверстовым перспективные направления торгово-экономического партнерства в рамках Дня Липецкой области на выставке "Россия" в Москве, были подписаны два соглашения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что липчане проявляют заинтересованность к приобретению автобусной и снегоуборочной техники белорусского производства. Еще одно перспективное направление сотрудничества – строительство жилья и автомобильных дорог.
"Республика Беларусь на протяжении многих лет входит в топ-10 основных торгово-экономических партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером среди стран СНГ
. Любые свершения стоят на фундаменте дружеских отношений и культурного обмена, поэтому мы заинтересованы в укреплении связи между липчанами и белорусами", – сказал Артамонов, слова которого приводит пресс-служба.
Товарооборот между Липецкой областью и Беларусью вырос до 300 млн долларов
В этот же день в Москве были подписаны два побратимских соглашения с Республикой Беларусь. Воловский округ заключил соглашение с Лиозненским районом Витебской области
, Липецкий район
– с Березовским районом Брестской области
.
В Липецкой области 20 муниципалитетов. Из них 17 ранее подписали соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь. На выставке "Россия" это число увеличилось на два. На подходе еще одно соглашение – его планируют подписать в первом квартале 2024 года. С ним Липецкая область станет единственным российским регионом, в котором все муниципалитеты побратимы с белорусами, говорится в сообщении.