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Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы - РИА Новости, 15.01.2024
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00:33 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/sk-1921334571.html
Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы
Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы - РИА Новости, 15.01.2024
Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днем образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:33
2024-01-15T00:33
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днем образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения в Донбассе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа. Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что Следственный комитет является одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Следователи, по словам президента, находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаивают интересы государства, защищают права и свободы граждан. "Уверен, что вы и впредь будете беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, достойно исполнять свой долг. Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего", - заключил Путин. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу ФЗ № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
https://ria.ru/20231103/sk-1907125548.html
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донбасс, россия, новороссия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы

Путин высоко оценил работу СК при расследовании зверств неонацистов в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днем образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения в Донбассе.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
СК заочно обвинил Яценюка и и.о. главы МИД Украины в зверствах на Донбассе
3 ноября 2023, 11:15
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа. Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Следственный комитет является одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Следователи, по словам президента, находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаивают интересы государства, защищают права и свободы граждан.
"Уверен, что вы и впредь будете беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, достойно исполнять свой долг. Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего", - заключил Путин.
Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу ФЗ № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.
Василий Грицак - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СК заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса
29 июня 2023, 09:58
 
ДонбассРоссияНовороссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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