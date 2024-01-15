https://ria.ru/20240115/sk-1921334571.html

Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы

Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы - РИА Новости, 15.01.2024

Путин поздравил сотрудников СК с днем образования службы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днем образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:33

2024-01-15T00:33

2024-01-15T00:33

донбасс

россия

новороссия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916101098_0:17:3084:1751_1920x0_80_0_0_905eff1bc59b3573b66c141e95d72cad.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с днем образования службы, отметив их мужество и самоотдачу в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения в Донбассе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного государственного органа. Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что Следственный комитет является одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Следователи, по словам президента, находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаивают интересы государства, защищают права и свободы граждан. "Уверен, что вы и впредь будете беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, достойно исполнять свой долг. Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего", - заключил Путин. Пятнадцатого января 2011 года вступил в силу ФЗ № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", учреждавший СК как самостоятельный федеральный госорган, руководство деятельностью которого осуществляет президент России.

https://ria.ru/20231103/sk-1907125548.html

https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html

донбасс

россия

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, новороссия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)