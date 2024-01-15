США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России
МО: США практикуют биологический шпионаж у границ геополитических противников
© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Деятельность данной системы (биолабораторий - ред.) направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в стратегически важных для США регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства. Одной из приоритетных задач является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", - сказал Кириллов.
Он также сообщил, что были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.