Рейтинг@Mail.ru
США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 15.01.2024 (обновлено: 15:33 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/shpionazh-1921439531.html
США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России
США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 15.01.2024
США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России
США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:32
2024-01-15T15:33
сша
ближний восток
войска рхбз
вооруженные силы рф
игорь кириллов
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_4264611047f150f7382fae85d514fbb8.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Деятельность данной системы (биолабораторий - ред.) направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в стратегически важных для США регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства. Одной из приоритетных задач является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html
сша
ближний восток
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b58bd2e38ff9b5f7d285d29049c4ec9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ближний восток, войска рхбз, вооруженные силы рф, игорь кириллов, центральная азия
США, Ближний Восток, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Игорь Кириллов, Центральная Азия
США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России

МО: США практикуют биологический шпионаж у границ геополитических противников

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Деятельность данной системы (биолабораторий - ред.) направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в стратегически важных для США регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства. Одной из приоритетных задач является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", - сказал Кириллов.
Он также сообщил, что были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ
22 декабря 2023, 14:02
 
СШАБлижний ВостокВойска РХБЗВооруженные силы РФИгорь КирилловЦентральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала