https://ria.ru/20240115/shpionazh-1921439531.html

США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России

США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 15.01.2024

США практикуют биологический шпионаж, заявили в Минобороны России

США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:32

2024-01-15T15:32

2024-01-15T15:33

сша

ближний восток

войска рхбз

вооруженные силы рф

игорь кириллов

центральная азия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США практикуют "биологический шпионаж" - анализ эпидемиологической обстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Деятельность данной системы (биолабораторий - ред.) направлена на изучение возбудителей особо опасных инфекций в стратегически важных для США регионах мира, контроль за биологической обстановкой и достижение превосходства в области биопроизводства. Одной из приоритетных задач является так называемый "биологический шпионаж" - анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников и в предполагаемых районах развертывания воинских контингентов", - сказал Кириллов. Он также сообщил, что были получены материалы, подтверждающие, что американским военным ведомством ставились задачи мониторинга биологической обстановки на территории Ближнего Востока и Центральной Азии, территорий, приграничных с Китаем, Турцией, Пакистаном, Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html

сша

ближний восток

центральная азия

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сша, ближний восток, войска рхбз, вооруженные силы рф, игорь кириллов, центральная азия