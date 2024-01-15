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Японку поразило "опустевшее" российское село - РИА Новости, 15.01.2024
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04:36 15.01.2024 (обновлено: 04:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/selo-1921343119.html
Японку поразило "опустевшее" российское село
Японку поразило "опустевшее" российское село - РИА Новости, 15.01.2024
Японку поразило "опустевшее" российское село
Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:36
2024-01-15T04:38
россия
нижегородская область
нижний новгород
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря.Сибаяма, артистка балета, живущая в Москве более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала достопримечательности одного из знаковых туристических объектов Нижегородской области."Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю", - сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге."Очень красиво. Здорово! Как я рада, что добралась!" – рассказала девушка.Она показала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий собор, Преображенский собор. "Прекрасное место! Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов", - добавила Сибаяма.Село Дивеево располагается в двух часах езды от Нижнего Новгорода, оно знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.
https://ria.ru/20240107/turisty-1920095553.html
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нижегородская область
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россия, нижегородская область, нижний новгород
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород

Японку поразило "опустевшее" российское село

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСерафимо-Дивеевский монастырь
Серафимо-Дивеевский монастырь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Серафимо-Дивеевский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря.
Сибаяма, артистка балета, живущая в Москве более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала достопримечательности одного из знаковых туристических объектов Нижегородской области.
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"Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю", - сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге.
"Очень красиво. Здорово! Как я рада, что добралась!" – рассказала девушка.
Она показала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий собор, Преображенский собор. "Прекрасное место! Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов", - добавила Сибаяма.
Село Дивеево располагается в двух часах езды от Нижнего Новгорода, оно знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.
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