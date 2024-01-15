https://ria.ru/20240115/selo-1921343119.html

Японку поразило "опустевшее" российское село

Японку поразило "опустевшее" российское село - РИА Новости, 15.01.2024

Японку поразило "опустевшее" российское село

Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:36

2024-01-15T04:36

2024-01-15T04:38

россия

нижегородская область

нижний новгород

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от поездки в нижегородское село Дивеево, особо отметив красоту Дивеевского монастыря.Сибаяма, артистка балета, живущая в Москве более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала достопримечательности одного из знаковых туристических объектов Нижегородской области."Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда тут нет людей, переживаю", - сообщила Сибаяма, отметив, что приехала в Дивеево уже вечером. При помощи прохожих она смогла найти дорогу к монастырю, от вида которого осталась в восторге."Очень красиво. Здорово! Как я рада, что добралась!" – рассказала девушка.Она показала подписчикам Казанскую церковь, Троицкий собор, Преображенский собор. "Прекрасное место! Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов", - добавила Сибаяма.Село Дивеево располагается в двух часах езды от Нижнего Новгорода, оно знаменито благодаря преподобному Серафиму Саровскому — его мощи находятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря. На территории есть еще одна святыня — Канавка Божьей Матери.

https://ria.ru/20240107/turisty-1920095553.html

https://ria.ru/20231023/nizhniy_novgorod-1904744768.html

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россия, нижегородская область, нижний новгород