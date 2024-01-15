https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html
Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом
Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом - РИА Новости, 15.01.2024
Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом
Санкции, введенные США против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом, который привел к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 годы,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:50
2024-01-15T22:50
2024-01-15T22:50
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николас мадуро
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МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Санкции, введенные США против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом, который привел к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 годы, заявил президент Николас Мадуро. "Общие потери национальной экономики, государственного и частного секторов с точки зрения падения валового внутреннего продукта в период с 2015 по 2022 год составили 642 миллиарда долларов. Это геноцид, экономическая резня!" - заявил политик в ежегодном обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV. По словам Мадуро, только нефтяная отрасль страны потеряла свыше 323 миллиардов долларов, а национальный авиаперевозчик Conviasa лишился из-за санкций возможности использовать 40 своих самолетов. Отдельно президент Венесуэлы указал на неправомерные действия Великобритании, которая заблокировала активы на 22 миллиарда долларов США, включая 32 тонны венесуэльского золота в своих хранилищах.
https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, великобритания, николас мадуро
США, Венесуэла, Великобритания, Николас Мадуро
Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом
Мадуро: Венесуэла потеряла из-за санкций США с 2015 по 2022 год $642 миллиарда