https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html

Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом - РИА Новости, 15.01.2024

Мадуро назвал санкции США против Венесуэлы экономическим геноцидом

Санкции, введенные США против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом, который привел к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 годы,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:50

2024-01-15T22:50

2024-01-15T22:50

сша

венесуэла

великобритания

николас мадуро

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МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Санкции, введенные США против Венесуэлы, являются экономическим геноцидом, который привел к потере более 642 миллиардов долларов в период с 2015 по 2022 годы, заявил президент Николас Мадуро. "Общие потери национальной экономики, государственного и частного секторов с точки зрения падения валового внутреннего продукта в период с 2015 по 2022 год составили 642 миллиарда долларов. Это геноцид, экономическая резня!" - заявил политик в ежегодном обращении к нации, которое транслировал телеканал VTV. По словам Мадуро, только нефтяная отрасль страны потеряла свыше 323 миллиардов долларов, а национальный авиаперевозчик Conviasa лишился из-за санкций возможности использовать 40 своих самолетов. Отдельно президент Венесуэлы указал на неправомерные действия Великобритании, которая заблокировала активы на 22 миллиарда долларов США, включая 32 тонны венесуэльского золота в своих хранилищах.

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html

сша

венесуэла

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, венесуэла, великобритания, николас мадуро