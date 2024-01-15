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В МИД Польши не настаивают на прежней сумме немецких репараций - РИА Новости, 15.01.2024
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13:52 15.01.2024 (обновлено: 13:56 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/reparatsii-1921419239.html
В МИД Польши не настаивают на прежней сумме немецких репараций
В МИД Польши не настаивают на прежней сумме немецких репараций - РИА Новости, 15.01.2024
В МИД Польши не настаивают на прежней сумме немецких репараций
Новое правительство Польши не отказывается от требования военных репараций от Германии, но не настаивает на озвученной ранее сумме, заявил заместитель министра... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:52
2024-01-15T13:56
польша
в мире
германия
берлин (город)
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Новое правительство Польши не отказывается от требования военных репараций от Германии, но не настаивает на озвученной ранее сумме, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. "Германия - это не только наши союзники, но и экономические партнеры. Ярослав Качиньский из словесной и дипломатической агрессии по отношению к немцам сделал ведущий элемент повествования во внутренней политике. Внешняя политика должна быть эффективной, а не эффектной", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. При этом он отметил, что Польша не отказывается от желания получить военные репарации от Германии. "Мы обязаны выполнить два решения сейма, которые были приняты почти единогласно. Здесь ничего не изменилось", - сказал замминистра. При этом он отметил, что факт получения репараций для Польши важнее суммы. "Мы не привязываемся к цифрам, которые нарисовал PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость")… Стоит поговорить с немцами таким образом, чтобы найти выгодное и справедливое решение для Польши", - сказал Шейна. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221101/reparatsii-1828298833.html
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польша, в мире, германия, берлин (город), ярослав качиньский, право и справедливость
Польша, В мире, Германия, Берлин (город), Ярослав Качиньский, Право и справедливость
В МИД Польши не настаивают на прежней сумме немецких репараций

МИД Польши не отказывается от репараций ФРГ, но не настаивает на прежней сумме

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Новое правительство Польши не отказывается от требования военных репараций от Германии, но не настаивает на озвученной ранее сумме, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
«
"Германия - это не только наши союзники, но и экономические партнеры. Ярослав Качиньский из словесной и дипломатической агрессии по отношению к немцам сделал ведущий элемент повествования во внутренней политике. Внешняя политика должна быть эффективной, а не эффектной", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
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При этом он отметил, что Польша не отказывается от желания получить военные репарации от Германии. "Мы обязаны выполнить два решения сейма, которые были приняты почти единогласно. Здесь ничего не изменилось", - сказал замминистра.
При этом он отметил, что факт получения репараций для Польши важнее суммы. "Мы не привязываемся к цифрам, которые нарисовал PiS (бывшая правящая партия Польши "Право и справедливость")… Стоит поговорить с немцами таким образом, чтобы найти выгодное и справедливое решение для Польши", - сказал Шейна.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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ПольшаВ миреГерманияБерлин (город)Ярослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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