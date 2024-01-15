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Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский - РИА Новости, 15.01.2024
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21:19 15.01.2024 (обновлено: 21:29 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/redomitsilyatsiya-1921505602.html
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский - РИА Новости, 15.01.2024
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский
Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:19
2024-01-15T21:29
экономика
кипр
русский (остров)
приморский край
станислав близнюк
тинькофф. кредитные системы
сар
константин маркелов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из сообщения группы. Ранее в понедельник компания сообщила, что акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района. " ... начиная с даты редомициляции, местом жительства компании будет и является настоящим изменено на: остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия", - говорится в сообщении. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.В ноябре прошлого года председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group планирует провести редомициляцию с Кипра, рассматривает разные варианты. В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
https://ria.ru/20231128/ogranichenie-1912301294.html
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русский (остров)
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экономика, кипр, русский (остров), приморский край, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, сар, константин маркелов
Экономика, Кипр, Русский (остров), Приморский край, Станислав Близнюк, Тинькофф. Кредитные Системы, САР, Константин Маркелов
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра в САР на острове Русский

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип банка "Тинькофф" на здании в Москве
Логотип банка Тинькофф на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип банка "Тинькофф" на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из сообщения группы.
Ранее в понедельник компания сообщила, что акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района.
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«
" ... начиная с даты редомициляции, местом жительства компании будет и является настоящим изменено на: остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия", - говорится в сообщении.
Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.
В ноябре прошлого года председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group планирует провести редомициляцию с Кипра, рассматривает разные варианты.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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ЭкономикаКипрРусский (остров)Приморский крайСтанислав БлизнюкТинькофф. Кредитные СистемыСАРКонстантин Маркелов
 
 
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