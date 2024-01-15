https://ria.ru/20240115/redomitsilyatsiya-1921505602.html

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский - РИА Новости, 15.01.2024

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию в САР на острове Русский

Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:19

2024-01-15T21:19

2024-01-15T21:29

экономика

кипр

русский (остров)

приморский край

станислав близнюк

тинькофф. кредитные системы

сар

константин маркелов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Акционеры TCS Group Group (группа "Тинькофф", куда входит "Тинькофф банк") одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Русский, следует из сообщения группы. Ранее в понедельник компания сообщила, что акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на территорию российского специального административного района. " ... начиная с даты редомициляции, местом жительства компании будет и является настоящим изменено на: остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия", - говорится в сообщении. Согласно материалам компании, ее название меняется на МКПАО "ТКС Холдинг". Генеральным директором назначается вице-президент Тинькофф банка Константин Маркелов. Размер уставного капитала общества составит 725,3 миллиона рублей.В ноябре прошлого года председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group планирует провести редомициляцию с Кипра, рассматривает разные варианты. В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

https://ria.ru/20231128/ogranichenie-1912301294.html

https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html

кипр

русский (остров)

приморский край

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экономика, кипр, русский (остров), приморский край, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы, сар, константин маркелов