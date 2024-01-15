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Ефимов: в Отрадном появится производство по пошиву одежды - РИА Новости, 15.01.2024
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10:05 15.01.2024 (обновлено: 11:38 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/proizvodstvo-1921027659.html
Ефимов: в Отрадном появится производство по пошиву одежды
Ефимов: в Отрадном появится производство по пошиву одежды - РИА Новости, 15.01.2024
Ефимов: в Отрадном появится производство по пошиву одежды
Благодаря заключению Москвой и инвестором договора аренды земли по льготной ставке в один рубль в год планируется строительство нового производства по пошиву... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:05
2024-01-15T11:38
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Благодаря заключению Москвой и инвестором договора аренды земли по льготной ставке в один рубль в год планируется строительство нового производства по пошиву форменной и гражданской одежды в районе Отрадное, работы запланированы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок земли площадью 0,5 га расположен на Алтуфьевском шоссе."Город предоставил инвестору земельный участок для строительства предприятия по пошиву форменной и гражданской одежды. На новом производстве будет создано 500 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 850 млн рублей. Это уже 25-я компания, с которой заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестпроекта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что с марта 2022 года в Москве действует мера поддержки для бизнеса, которая позволяет отдавать в аренду участки земель по льготной ставке для развития производств в городе.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что договор с инвестором заключен на 5 лет, в течение этого срока будет действовать льготная ставка аренды. На протяжении всего периода там должно появиться новое производственное здание, площадь его составит порядка 10 тыс. кв. м.На фабрике "Золотое Руно" ведется производство форменного обмундирования и головных уборов, гражданской одежды из овчины, кожи, а также пушнины. Сама фабрика была основана в 1992 году.По словам министра правительства, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день на фабрике занимаются выпуском различной одежды, представлены более 250 наименований. У компании есть свое конструкторское бюро, которое занимается разработкой дизайна продукции.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщал, что на протяжении 5 лет в Москве планируется построить более 590 тыс. кв. м новых предприятий. Этим займутся 25 инвесторов. Там будут выпускать важную для экономики российской столицы продукцию. На этих предприятиях планируется создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест.Москва – это город с развитым производством. Здесь действует порядка 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. При этом в столице каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. В них занимаются изготовлением различной продукции: одежда и обувь, косметика и мебель, предметы декора и лекарства, медоборудование, сложная техника и пр.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы в 2023 году предоставили 156,3 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, твой бизнес – новости
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Ефимов: в Отрадном появится производство по пошиву одежды

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Благодаря заключению Москвой и инвестором договора аренды земли по льготной ставке в один рубль в год планируется строительство нового производства по пошиву форменной и гражданской одежды в районе Отрадное, работы запланированы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок земли площадью 0,5 га расположен на Алтуфьевском шоссе.
"Город предоставил инвестору земельный участок для строительства предприятия по пошиву форменной и гражданской одежды. На новом производстве будет создано 500 рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 850 млн рублей. Это уже 25-я компания, с которой заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестпроекта", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что с марта 2022 года в Москве действует мера поддержки для бизнеса, которая позволяет отдавать в аренду участки земель по льготной ставке для развития производств в городе.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что договор с инвестором заключен на 5 лет, в течение этого срока будет действовать льготная ставка аренды. На протяжении всего периода там должно появиться новое производственное здание, площадь его составит порядка 10 тыс. кв. м.
На фабрике "Золотое Руно" ведется производство форменного обмундирования и головных уборов, гражданской одежды из овчины, кожи, а также пушнины. Сама фабрика была основана в 1992 году.
По словам министра правительства, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день на фабрике занимаются выпуском различной одежды, представлены более 250 наименований. У компании есть свое конструкторское бюро, которое занимается разработкой дизайна продукции.
Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее сообщал, что на протяжении 5 лет в Москве планируется построить более 590 тыс. кв. м новых предприятий. Этим займутся 25 инвесторов. Там будут выпускать важную для экономики российской столицы продукцию. На этих предприятиях планируется создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест.
Москва – это город с развитым производством. Здесь действует порядка 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. При этом в столице каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. В них занимаются изготовлением различной продукции: одежда и обувь, косметика и мебель, предметы декора и лекарства, медоборудование, сложная техника и пр.
Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы в 2023 году предоставили 156,3 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города.
 
Твой бизнесМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийТвой бизнес – новости
 
 
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