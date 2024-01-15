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В Мытищах потушили пожар на складе
В Мытищах потушили пожар на складе - РИА Новости, 15.01.2024
В Мытищах потушили пожар на складе
Пожар в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:42
2024-01-15T18:42
2024-01-15T18:42
происшествия
мытищи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожар в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства. Складское помещение с автозапчастями загорелось в понедельник днем на площади 600 "квадратов" по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51. По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мытищи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мытищах потушили пожар на складе
МЧС: пожар в здании склада с запчастями для автомобилей в Мытищах потушили