https://ria.ru/20240115/pozhar-1921487449.html

В Мытищах потушили пожар на складе

В Мытищах потушили пожар на складе - РИА Новости, 15.01.2024

В Мытищах потушили пожар на складе

Пожар в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:42

2024-01-15T18:42

2024-01-15T18:42

происшествия

мытищи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожар в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства. Складское помещение с автозапчастями загорелось в понедельник днем на площади 600 "квадратов" по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51. По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240115/baku-1921420598.html

мытищи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мытищи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)