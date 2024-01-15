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В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 15.01.2024
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировано в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:50
2024-01-15T16:50
2024-01-15T16:50
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России. Складское помещение с автозапчастями загорелось в понедельник днем на площади 600 "квадратов" по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51. По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств. Позднее была объявлена локализация. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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происшествия, мытищи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мытищи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе с запчастями для автомобилей
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Складское помещение с автозапчастями загорелось в понедельник днем на площади 600 "квадратов" по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51. По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств. Позднее была объявлена локализация.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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