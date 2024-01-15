https://ria.ru/20240115/pozhar-1921450399.html

В Мытищах загорелся склад с запчастями

В Мытищах загорелся склад с запчастями - РИА Новости, 15.01.2024

В Мытищах загорелся склад с запчастями

Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось на площади порядка 600 квадратных метров в Мытищах Московской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:15

2024-01-15T16:15

2024-01-15T16:20

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось на площади порядка 600 квадратных метров в Мытищах Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В 15.10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара в складском помещении с автозапчастями составляет 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919310551.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)