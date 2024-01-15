https://ria.ru/20240115/pozhar-1921450399.html
В Мытищах загорелся склад с запчастями
В Мытищах загорелся склад с запчастями - РИА Новости, 15.01.2024
В Мытищах загорелся склад с запчастями
Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось на площади порядка 600 квадратных метров в Мытищах Московской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:15
2024-01-15T16:15
2024-01-15T16:20
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось на площади порядка 600 квадратных метров в Мытищах Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "В 15.10 поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара в складском помещении с автозапчастями составляет 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.
https://ria.ru/20240101/pozhar-1919310551.html
мытищи
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мытищах загорелся склад с запчастями
В Мытищах загорелся склад с запчастями на 600 квадратных метрах