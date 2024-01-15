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В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана - РИА Новости, 15.01.2024
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана
Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:17
2024-01-15T12:17
2024-01-15T12:22
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". По сообщению городского управления трамвая, закрыто движение трамваев на Мелькомбинат."В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане. В Октябрьском районе огонь охватил кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составляет 875 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
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РИА Новости
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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана
Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров