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В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана - РИА Новости, 15.01.2024
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12:17 15.01.2024 (обновлено: 12:22 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921395949.html
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана - РИА Новости, 15.01.2024
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана
Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:17
2024-01-15T12:22
происшествия
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее сообщалось, что крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". По сообщению городского управления трамвая, закрыто движение трамваев на Мелькомбинат."В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане. В Октябрьском районе огонь охватил кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составляет 875 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
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происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ увеличилась площадь пожара на крыше ресторана

Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Площадь пожара на крыше ресторана в Улан-Удэ выросла до 875 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". По сообщению городского управления трамвая, закрыто движение трамваев на Мелькомбинат.
«
"В Улан-Удэ огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в ресторане. В Октябрьском районе огонь охватил кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала. Площадь пожара составляет 875 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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