https://ria.ru/20240115/pozhar-1921390409.html
В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана
В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 15.01.2024
В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана
Крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:53
2024-01-15T11:53
2024-01-15T12:00
происшествия
октябрьский район
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает республиканский главк МЧС. "Горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 35 человек и 12 единиц техники. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". По сообщению управления трамвая города, закрыто движение трамваев на Мелькомбинат.
https://realty.ria.ru/20240115/sklad-1921363450.html
октябрьский район
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происшествия, октябрьский район, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Октябрьский район, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана
В Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась крыша ресторана