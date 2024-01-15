https://ria.ru/20240115/pozhar-1921390409.html

В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана

В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 15.01.2024

В Улан-Удэ загорелась крыша ресторана

Крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:53

2024-01-15T11:53

2024-01-15T12:00

происшествия

октябрьский район

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Крыша ресторана загорелась в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает республиканский главк МЧС. "Горит кровля ресторана по улице Тулаева, 134. На место выехали силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по второму рангу вызова. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 35 человек и 12 единиц техники. По данным приложения "2ГИС", по адресу Тулаева, 134 находится ресторан "Бир Хаус". По сообщению управления трамвая города, закрыто движение трамваев на Мелькомбинат.

https://realty.ria.ru/20240115/sklad-1921363450.html

октябрьский район

улан-удэ

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2024

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происшествия, октябрьский район, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)