https://ria.ru/20240115/pozhar-1921377496.html

В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме - РИА Новости, 15.01.2024

В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

Пожар произошел в техникуме в Челябинске в понедельник, эвакуировали 266 учащихся и 50 человек персонала, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:48

2024-01-15T10:48

2024-01-15T10:48

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Пожар произошел в техникуме в Челябинске в понедельник, эвакуировали 266 учащихся и 50 человек персонала, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. По данным пресс-центра, днем 15 января поступило сообщение о выезде подразделений на сработку системы извещений о пожаре в здании челябинского техникума промышленности и городского хозяйства. "По прибытию установлено, что на втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 кв. м. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. Возгорание ликвидировано в кратчайший срок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240114/pozhar-1921331655.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)