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В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме - РИА Новости, 15.01.2024
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10:48 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/pozhar-1921377496.html
В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме
В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме - РИА Новости, 15.01.2024
В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме
Пожар произошел в техникуме в Челябинске в понедельник, эвакуировали 266 учащихся и 50 человек персонала, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:48
2024-01-15T10:48
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Пожар произошел в техникуме в Челябинске в понедельник, эвакуировали 266 учащихся и 50 человек персонала, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. По данным пресс-центра, днем 15 января поступило сообщение о выезде подразделений на сработку системы извещений о пожаре в здании челябинского техникума промышленности и городского хозяйства. "По прибытию установлено, что на втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 кв. м. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. Возгорание ликвидировано в кратчайший срок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

В Челябинске более 300 человек эвакуировали из-за пожара в техникуме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 янв – РИА Новости. Пожар произошел в техникуме в Челябинске в понедельник, эвакуировали 266 учащихся и 50 человек персонала, никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
По данным пресс-центра, днем 15 января поступило сообщение о выезде подразделений на сработку системы извещений о пожаре в здании челябинского техникума промышленности и городского хозяйства.
«
"По прибытию установлено, что на втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 кв. м. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. Возгорание ликвидировано в кратчайший срок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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