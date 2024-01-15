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СМИ рассказали о последствиях удара по Йемену для Байдена - РИА Новости, 15.01.2024
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14:23 15.01.2024 (обновлено: 15:14 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/posledstviya-1921426747.html
СМИ рассказали о последствиях удара по Йемену для Байдена
СМИ рассказали о последствиях удара по Йемену для Байдена - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ рассказали о последствиях удара по Йемену для Байдена
Решение президента США Джо Байдена атаковать позиции йеменских хуситов еще больше разозлило его избирателей-мусульман, пишет издание Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:23
2024-01-15T15:14
в мире
сша
израиль
йемен
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена атаковать позиции йеменских хуситов еще больше разозлило его избирателей-мусульман, пишет издание Newsweek со ссылкой на активистов и членов сообществ.&quot;Авиаудары в Йемене, начатые по приказу Байдена, похоже, стали еще одним гвоздем, забитым в гроб (поддержки. — Прим. ред.) в лице его арабских и мусульманских избирателей&quot;, — говорится в публикации.Как заявил в беседе с изданием заместитель исполнительного директора Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Эдвард Ахмед Митчелл, организация глубоко обеспокоена этой атакой. По его словам, удары нанесли без одобрения со стороны конгресса, поэтому они считаются незаконными. Митчелл добавил, что действия американских военных не приведут к миру, а лишь увеличат риск полномасштабной войны. По данным Newsweek, ранее в ответ на поддержку Байденом Израиля в конфликте с ХАМАС коалиция американских мусульман в колеблющихся штатах начала кампанию под лозунгом #AbandonBiden. Активисты призвали не голосовать за действующего президента на выборах в этом году. Согласно опубликованному осенью 2023 года опросу от Arab American Institute (AAI), поддержка Байдена среди арабского населения страны сократилась с 59 процентов в 2020 году до 17 процентов. При этом лишь 23 процента респондентов остались сторонниками Демократической партии.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html
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сша
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в мире, сша, израиль, йемен, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Израиль, Йемен, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
СМИ рассказали о последствиях удара по Йемену для Байдена

Newsweek: удары по Йемену стали "гвоздем в гроб" поддержки Байдена мусульманами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена атаковать позиции йеменских хуситов еще больше разозлило его избирателей-мусульман, пишет издание Newsweek со ссылкой на активистов и членов сообществ.
«

"Авиаудары в Йемене, начатые по приказу Байдена, похоже, стали еще одним гвоздем, забитым в гроб (поддержки. — Прим. ред.) в лице его арабских и мусульманских избирателей", — говорится в публикации.

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Как заявил в беседе с изданием заместитель исполнительного директора Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Эдвард Ахмед Митчелл, организация глубоко обеспокоена этой атакой. По его словам, удары нанесли без одобрения со стороны конгресса, поэтому они считаются незаконными. Митчелл добавил, что действия американских военных не приведут к миру, а лишь увеличат риск полномасштабной войны.
По данным Newsweek, ранее в ответ на поддержку Байденом Израиля в конфликте с ХАМАС коалиция американских мусульман в колеблющихся штатах начала кампанию под лозунгом #AbandonBiden. Активисты призвали не голосовать за действующего президента на выборах в этом году.
Согласно опубликованному осенью 2023 года опросу от Arab American Institute (AAI), поддержка Байдена среди арабского населения страны сократилась с 59 процентов в 2020 году до 17 процентов. При этом лишь 23 процента респондентов остались сторонниками Демократической партии.
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Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
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В миреСШАИзраильЙеменДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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