https://ria.ru/20240115/poshliny-1921463600.html

Страны ЕС призвали ввести пошлины на украинские товары

Страны ЕС призвали ввести пошлины на украинские товары - РИА Новости, 15.01.2024

Страны ЕС призвали ввести пошлины на украинские товары

Граничащие с Украиной страны ЕС направили Еврокомиссии письмо, в котором призвали вернуть таможенные пошлины на импорт "наиболее чувствительной"... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:14

2024-01-15T17:14

2024-01-15T17:49

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еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 15 янв — РИА Новости. Граничащие с Украиной страны ЕС направили Еврокомиссии письмо, в котором призвали вернуть таможенные пошлины на импорт "наиболее чувствительной" сельхозпродукции из постсоветской республики, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в соцсети Facebook*. "В совместном письме с министрами сельского хозяйства пограничных (с Украиной. — Прим. ред.) стран-членов мы снова призываем Еврокомиссию к действиям. Так как Брюсселю надо найти решение и помочь фермерам справиться с рыночными трудностями, вызванными украинской сельхозпродукцией", — написал он, не указав, какие именно из соседних с Украиной стран — членов ЕС подписали письмо.Надь отметил, что после отмены общеевропейских квот и пошлин на импорт украинской сельхозпродукции аграрии этих стран "понесли значительный ущерб". Как указал министр, Брюссель должен ввести такие меры, которые защищают рынки стран-членов, граничащих с постсоветской республикой, и в то же время предоставляют им возможность развивать свой экспортный потенциал. По его мнению, одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную продукцию.Глава венгерского Минсельхоза еще раз подчеркнул, что фермеры в стране должны быть защищены от "украинских демпинговых товаров и сельхозпродукции во многих случаях сомнительного качества". С прошлого года перевозчики и фермеры в приграничных с Украиной странах ЕС устраивают протесты и блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с постсоветской республикой.В конце марта 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в перечень вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

https://ria.ru/20240114/rumyniya-1921288308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия