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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 15.01.2024

В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял здесь до 20 солдат, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:59

2024-01-15T14:59

2024-01-15T15:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял здесь до 20 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ добавили, что противник при этом потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30

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россия, вооруженные силы украины