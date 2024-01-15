https://ria.ru/20240115/peskov-1921395031.html
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2024
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков
Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР, которая прибыла в столицу России с официальным визитом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:14
2024-01-15T12:14
2024-01-15T12:20
москва
россия
политика
дмитрий песков
цой сон хи
мария захарова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР, которая прибыла в столицу России с официальным визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января."Мы ожидаем хороших, насыщенных, содержательных, плодотворных переговоров", - сказал Песков журналистам.
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москва, россия, политика, дмитрий песков, цой сон хи, мария захарова
Москва, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, Мария Захарова
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков
Песков: Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР