Рейтинг@Mail.ru
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 15.01.2024 (обновлено: 12:20 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/peskov-1921395031.html
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 15.01.2024
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков
Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР, которая прибыла в столицу России с официальным визитом, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:14
2024-01-15T12:20
москва
россия
политика
дмитрий песков
цой сон хи
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР, которая прибыла в столицу России с официальным визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января."Мы ожидаем хороших, насыщенных, содержательных, плодотворных переговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240114/otnosheniya-1921304590.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, политика, дмитрий песков, цой сон хи, мария захарова
Москва, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи, Мария Захарова
Москва ожидает плодотворных переговоров с делегацией КНДР, заявил Песков

Песков: Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва ожидает плодотворных насыщенных переговоров с делегацией КНДР, которая прибыла в столицу России с официальным визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
"Мы ожидаем хороших, насыщенных, содержательных, плодотворных переговоров", - сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова
Вчера, 18:06
 
МоскваРоссияПолитикаДмитрий ПесковЦой Сон ХиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала