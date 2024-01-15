https://ria.ru/20240115/perevypolnila-1921494571.html

Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2023 году

Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2023 году - РИА Новости, 15.01.2024

Костромская область перевыполнила план по вводу жилья в 2023 году

Костромская область в 2023 году на 7,2% перевыполнила план Минстроя РФ по вводу жилья, обеспечив ввод в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилых... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:33

2024-01-15T19:33

2024-01-15T19:33

костромская область

костромская область

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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КОСТРОМА, 15 янв – РИА Новости. Костромская область в 2023 году на 7,2% перевыполнила план Минстроя РФ по вводу жилья, обеспечив ввод в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилых помещений, сообщает администрация региона. Костромская область традиционно находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья. Регион ежегодно выполняет и перевыполняет установленные Минстроем России показатели. По данным областной администрации, в целом, начиная с 2018 года, в регионе наблюдается ежегодный рост вводимых объемов жилья. За шесть лет построено более 1,6 миллиона квадратных метров. Сообщается, что в понедельник главе региона Сергею Ситникову доложили о строительстве и вводе жилья в области. "В рамках реализации президентского национального проекта по итогам 2023 года в регионе построили 360,4 тысячи квадратных метров жилья. План, установленный Минстроем России, превышен на 7,2%. Показатель по сравнению с предыдущим годом превышен также почти на 7%", - сообщает областная администрация. В 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию более 141 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах и более 219 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. По ИЖС в регионе достигнут наибольший рост по сравнению с 2022 годом, он составил 10,5%. "Между администрацией Костромской области и Минстроем России подписан меморандум о мерах по увеличению градостроительного потенциала, в том числе, благодаря комплексному развитию территорий с прогнозным периодом до 2030 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/dokhody-1920824194.html

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костромская область, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)