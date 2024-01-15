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Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая - РИА Новости, 15.01.2024
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22:01 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая - РИА Новости, 15.01.2024
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая
Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:01
2024-01-15T22:01
в мире
россия
украина
китай
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира". Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. "Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Трансляция велась в аккаунтах Зеленского в соцсетях. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html
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в мире, россия, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая

Зеленский: украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира".
Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Президент Швейцарии: Зеленский просит организовать мирный саммит по Украине
Вчера, 20:51
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"Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Трансляция велась в аккаунтах Зеленского в соцсетях.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"Заплатит высокую цену". В Турции сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 18:02
 
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