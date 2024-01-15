https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая - РИА Новости, 15.01.2024

Зеленский снова заговорил о мирных переговорах, теперь с участием Китая

Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:01

2024-01-15T22:01

2024-01-15T22:01

в мире

россия

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китай

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, вновь заговорил об урегулировании конфликта по киевской "формуле мира", по его словам, украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира". Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. "Касательно списка стран (участниц саммита мира - ред.) - мы открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Мы бы хотели, чтобы страны "глобального Юга" обязательно присутствовали.... Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Трансляция велась в аккаунтах Зеленского в соцсетях. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20240115/sammit-1921503558.html

https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921480628.html

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в мире, россия, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков