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Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области - РИА Новости, 15.01.2024
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Надежные люди
 
14:40 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/peredany-1921429461.html
Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области
Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области - РИА Новости, 15.01.2024
Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области
Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам военной спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:40
2024-01-15T14:40
надежные люди
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам военной спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Более ста беспилотников передала Волгоградская область участникам СВО", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что просьба о приобретении дронов и комплексов подавления БПЛА поступила от командиров войсковых частей волгоградского гарнизона, которые находятся сейчас на фронте. По информации администрации, оборудование закуплено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html
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волгоградская область
Надежные люди, Волгоградская область
Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области

Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам СВО

© Фото с сайта администрации Волгоградской областиБолее 100 беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области
Более 100 беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области
© Фото с сайта администрации Волгоградской области
Более 100 беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам военной спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"Более ста беспилотников передала Волгоградская область участникам СВО", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что просьба о приобретении дронов и комплексов подавления БПЛА поступила от командиров войсковых частей волгоградского гарнизона, которые находятся сейчас на фронте. По информации администрации, оборудование закуплено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
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Надежные людиВолгоградская область
 
 
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