https://ria.ru/20240115/peredany-1921429461.html

Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области

Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области - РИА Новости, 15.01.2024

Более ста беспилотников переданы участникам СВО из Волгоградской области

Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам военной спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:40

2024-01-15T14:40

2024-01-15T14:40

надежные люди

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Более 100 беспилотников Волгоградская область передала участникам военной спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Более ста беспилотников передала Волгоградская область участникам СВО", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что просьба о приобретении дронов и комплексов подавления БПЛА поступила от командиров войсковых частей волгоградского гарнизона, которые находятся сейчас на фронте. По информации администрации, оборудование закуплено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

https://ria.ru/20240112/vosstanovili-1920999751.html

волгоградская область

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волгоградская область