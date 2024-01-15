https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html

Рада осталась без отопления из-за аварии

Рада осталась без отопления из-за аварии - РИА Новости, 15.01.2024

Рада осталась без отопления из-за аварии

Здание Верховной рады осталось без тепла из-за коммунальной аварии, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:55

2024-01-15T22:55

2024-01-15T23:12

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укрэнерго

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Здание Верховной рады осталось без тепла из-за коммунальной аварии, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк."В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками", — написал он в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев получил средства для вхождения в отопительный сезон. При этом "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

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в мире, киев, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, укрэнерго