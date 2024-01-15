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Рада осталась без отопления из-за аварии - РИА Новости, 15.01.2024
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22:55 15.01.2024 (обновлено: 23:12 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/otoplenie-1921513555.html
Рада осталась без отопления из-за аварии
Рада осталась без отопления из-за аварии - РИА Новости, 15.01.2024
Рада осталась без отопления из-за аварии
Здание Верховной рады осталось без тепла из-за коммунальной аварии, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:55
2024-01-15T23:12
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украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
укрэнерго
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Здание Верховной рады осталось без тепла из-за коммунальной аварии, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.&quot;В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза &quot;отмороженные депутаты&quot; заиграла новыми красками&quot;, — написал он в Telegram-канале.Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев получил средства для вхождения в отопительный сезон. При этом "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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в мире, киев, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины, укрэнерго
В мире, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Укрэнерго
Рада осталась без отопления из-за аварии

Депутат Железняк: из-за аварии в здании Рады временно не будет отопления

© AP Photo / Felipe Dana Киев, Украина
 Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Здание Верховной рады осталось без тепла из-за коммунальной аварии, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
«

"В ближайшие дни Рада будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками", — написал он в Telegram-канале.

Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Киев получил средства для вхождения в отопительный сезон. При этом "Укрэнерго" сообщала, что до его начала планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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