https://ria.ru/20240115/opasnost-1921437938.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.01.2024
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера среды, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:24
2024-01-15T15:24
2024-01-15T15:24
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21 часа 17 января, а предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду - с 21 часа 16 января до 21 часа 17 января.
https://ria.ru/20240114/pogoda-1921287799.html
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общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы