https://ria.ru/20240115/opasnost-1921437938.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.01.2024

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера среды, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:24

2024-01-15T15:24

2024-01-15T15:24

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 21 часа 17 января, а предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду - с 21 часа 16 января до 21 часа 17 января.

https://ria.ru/20240114/pogoda-1921287799.html

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общество, москва, гидрометцентр