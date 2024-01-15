https://ria.ru/20240115/okhrannik-1921451587.html

В Великом Новгороде занялись охранником, напавшим на девочку в магазине

В Великом Новгороде занялись охранником, напавшим на девочку в магазине - РИА Новости, 15.01.2024

В Великом Новгороде занялись охранником, напавшим на девочку в магазине

Правоохранители выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде, ребенка от расправы спасли посетители, агрессору грозит... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:23

2024-01-15T16:23

2024-01-15T16:23

происшествия

великий новгород

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения охранника на девочку в магазине в Великом Новгороде, ребенка от расправы спасли посетители, агрессору грозит как минимум административная ответственность. Как рассказали корреспонденту РИА Новости родители подруг пострадавшей, в магазин Fix Price отправилась компания из пяти девочек. Подростки вели себя шумно и привлекли внимание охранника. Между ним и одной из девочек завязалась словесная перепалка на повышенных тонах с нецензурной бранью. В какой-то момент охранник разозлился и бросился за семиклассницей, настиг ее на лестнице и повалил на пол. Школьница успела закрыть голову рукой, и нога охранника попала ей в плечо. Вмешавшиеся посетители магазина заступились за ребенка. "По предварительным данным, в одном из магазинов в Великом Новгороде охранник напал на несовершеннолетнюю девочку, повалив её на пол. Одним из покупателей действия охранника были пресечены, в связи с чем удалось избежать причинения серьезных травм ребёнку", - сообщили в СУСК РФ по региону, добавив, что организована процессуальная проверка. В УМВД пояснили РИА Новости, что инцидент произошел в субботу вечером. На место происшествия приехали участковый и сотрудник ПДН. Мама девочки написала заявление в полицию и получила направление на медосвидетельствование ребенка. "В зависимости от результатов медосвидетельствования будет решаться вопрос, привлекать охранника к административной или уголовной ответственности. Если вред здоровью ребенка нанесен незначительный, то будет административная ответственность", - добавили в полиции. По статье 6.1.1. КоАП РФ (побои) охраннику грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240109/blagoveschensk-1920252093.html

https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, россия