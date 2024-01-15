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Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024
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14:19 15.01.2024
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Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов
Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024
Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов
Все учащиеся начальных классов в новых регионах России обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:19
2024-01-15T14:19
россия
сергей кравцов
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все учащиеся начальных классов в новых регионах России обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием, обеспечена охрана всех школ. Это мы делаем вместе с Росгвардией", - сказал Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. В целом создана единая система воспитательной работы, включающая и советников в среднем профессиональном образовании, пояснил министр.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов

Кравцов: охрана всех школ в новых регионах России обеспечена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКласс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Класс в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все учащиеся начальных классов в новых регионах России обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием, обеспечена охрана всех школ. Это мы делаем вместе с Росгвардией", - сказал Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. В целом создана единая система воспитательной работы, включающая и советников в среднем профессиональном образовании, пояснил министр.
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12 января, 13:54
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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