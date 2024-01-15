https://ria.ru/20240115/okhrana-1921425728.html

Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов

Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов - РИА Новости, 15.01.2024

Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена, заявил Кравцов

Все учащиеся начальных классов в новых регионах России обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:19

2024-01-15T14:19

россия

сергей кравцов

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все учащиеся начальных классов в новых регионах России обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием, обеспечена охрана всех школ. Это мы делаем вместе с Росгвардией", - сказал Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. В целом создана единая система воспитательной работы, включающая и советников в среднем профессиональном образовании, пояснил министр.

https://ria.ru/20240112/strelba-1920927771.html

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2024

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россия, сергей кравцов, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)