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Над Японией пролетел загадочный "огненный шар" - РИА Новости, 15.01.2024
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06:33 15.01.2024 (обновлено: 15:58 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/ognennyy_shar-1921347428.html
Над Японией пролетел загадочный "огненный шар"
Над Японией пролетел загадочный "огненный шар" - РИА Новости, 15.01.2024
Над Японией пролетел загадочный "огненный шар"
Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого "огненного шара" по небу утром понедельника, явление было запечатлено из различных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:33
2024-01-15T15:58
япония
канагава
сидзуока (префектура)
youtube
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ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого "огненного шара" по небу утром понедельника, явление было запечатлено из различных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях Японии. Одним из первых об "огненном шаре" сообщил сокуратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В своем блоге в соцсети X Фудзии, который отвечает в музее за астрономию, обнародовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока. На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному Фудзии анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано. "Также сообщалось, что в некоторых районах спустя несколько минут (после кадров. — Прим. ред.) слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита", — добавил сотрудник музея. Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой "Асахи" в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также запечатлен пролет болида.
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япония, канагава, сидзуока (префектура), youtube
Япония, Канагава, Сидзуока (префектура), YouTube
Над Японией пролетел загадочный "огненный шар"

В японских соцсетях обсуждают пролетевший в небе яркий огненный шар

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСуперлуние
Суперлуние - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого "огненного шара" по небу утром понедельника, явление было запечатлено из различных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях Японии.
Одним из первых об "огненном шаре" сообщил сокуратор краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В своем блоге в соцсети X Фудзии, который отвечает в музее за астрономию, обнародовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.
На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному Фудзии анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.
"Также сообщалось, что в некоторых районах спустя несколько минут (после кадров. — Прим. ред.) слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита", — добавил сотрудник музея.
Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой "Асахи" в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также запечатлен пролет болида.
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