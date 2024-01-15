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"Сценарий нападения": немцев шокировала подготовка к войне с Россией - РИА Новости, 15.01.2024
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06:47 15.01.2024 (обновлено: 11:36 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/nemtsy-1921347975.html
"Сценарий нападения": немцев шокировала подготовка к войне с Россией
"Сценарий нападения": немцев шокировала подготовка к войне с Россией - РИА Новости, 15.01.2024
"Сценарий нападения": немцев шокировала подготовка к войне с Россией
Пользователи социальной сети X из Германии выразили опасения после публикации в немецком таблоиде Bild статьи, в которой утверждается, что бундесвер якобы ведет РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:47
2024-01-15T11:36
в мире
германия
россия
нато
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии выразили опасения после публикации в немецком таблоиде Bild статьи, в которой утверждается, что бундесвер якобы ведет подготовку к войне с Россией.Ранее немецкие журналисты Юлиан Репке и Георгиос Ксантопулос опубликовали материал, в котором со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера утверждалось, что Минобороны Германии готовится к войне между НАТО и Россией. Как утверждается в статье, полномасштабного конфликта стоит ждать летом 2025 года, однако эскалация начнется уже в феврале 2024-го.Пользователи сети из Германии выразили свое беспокойство под публикацией Репке в соцсети X."Может быть, бундесвер хочет поднять белый флаг? Из-за нехватки личного состава, наличия не более 50 процентов готовой к использованию техники, отсутствия запчастей или запаса боеприпасов на два дня боевые действия, вероятно, не самый хороший вариант", — поделился мнением Chip Chap."Тогда каким оружием, боеприпасами и солдатами мы будем защищаться?" — задался вопросом Alexander Schwandt."Что Путин может разрушить у нас такого, чего бы мы сами не могли разрушить с гораздо большим успехом?" — сыронизировал G.P."Сюрприз: обороняющаяся армия готовится к сценариям нападения. Однако было бы сюрпризом, если бы это повлияло на оснащение, количество боеприпасов и на готовность к действиям", — посетовал Velofish.&quot;Я не понимаю, почему &quot;светофор&quot; (устоявшееся название коалиционного правительства Германии из-за цветов трех партий. — Прим. ред.) не готовит население к этому серьезному событию. Я хотел бы получить четкое объяснение от (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Шольца. Как мне вести себя при воздушной тревоге?&quot; —испугался Dennis.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240114/armiya-1921259734.html
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в мире, германия, россия, нато, bild
В мире, Германия, Россия, НАТО, Bild

"Сценарий нападения": немцев шокировала подготовка к войне с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии выразили опасения после публикации в немецком таблоиде Bild статьи, в которой утверждается, что бундесвер якобы ведет подготовку к войне с Россией.
Ранее немецкие журналисты Юлиан Репке и Георгиос Ксантопулос опубликовали материал, в котором со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера утверждалось, что Минобороны Германии готовится к войне между НАТО и Россией. Как утверждается в статье, полномасштабного конфликта стоит ждать летом 2025 года, однако эскалация начнется уже в феврале 2024-го.
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Пользователи сети из Германии выразили свое беспокойство под публикацией Репке в соцсети X.
"Может быть, бундесвер хочет поднять белый флаг? Из-за нехватки личного состава, наличия не более 50 процентов готовой к использованию техники, отсутствия запчастей или запаса боеприпасов на два дня боевые действия, вероятно, не самый хороший вариант", — поделился мнением Chip Chap.
«
"Тогда каким оружием, боеприпасами и солдатами мы будем защищаться?" — задался вопросом Alexander Schwandt.
"Что Путин может разрушить у нас такого, чего бы мы сами не могли разрушить с гораздо большим успехом?" — сыронизировал G.P.
"Сюрприз: обороняющаяся армия готовится к сценариям нападения. Однако было бы сюрпризом, если бы это повлияло на оснащение, количество боеприпасов и на готовность к действиям", — посетовал Velofish.
«

"Я не понимаю, почему "светофор" (устоявшееся название коалиционного правительства Германии из-за цветов трех партий. — Прим. ред.) не готовит население к этому серьезному событию. Я хотел бы получить четкое объяснение от (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Шольца. Как мне вести себя при воздушной тревоге?" —испугался Dennis.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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