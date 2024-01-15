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Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей - РИА Новости, 15.01.2024
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16:07 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html
Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей
Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей - РИА Новости, 15.01.2024
Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей
На реализацию нацпроектов в Кузбассе направили свыше 32,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:07
2024-01-15T16:07
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новокузнецк
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сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Кузбассе направили свыше 32,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Кузбассе продолжается реализация национальных проектов, в прошлом году финансирование из федерального и областного бюджетов составило 32,5 миллиарда рублей. Приоритетным стало решение социальных вопросов", – говорится в сообщении. "Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, касаются ключевых направлений работы. Только в 2023 году исполнение расходов на их реализацию в Кузбассе составило 32,5 миллиарда рублей. В первую очередь занимались вопросами, которые улучшают жизнь каждого кузбассовца. Среди них развитие городов и поселков, здравоохранения и образования, социальной сферы, решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства и, конечно, важного для региона вопроса экологии", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было выделено 9,1 миллиарда рублей. В результате отремонтировано 182 километра автодорог, мосты в Новокузнецке и в Кемерове. Также в южной столице региона построена 4-километровая дорога к новому микрорайону "Березовая роща". На нацпроект "Здравоохранение" направлено свыше 3,2 миллиарда рублей. Средства вложены в приобретение современного технологичного оборудования и установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Одним из самых востребованных у жителей стал федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2023 году благоустроено 396 объектов, из них 324 дворовых и 72 общественных территорий. Финансирование составило около 1,4 миллиарда рублей. На нацпроект "Образование" в прошлом году было направлено более 4 миллиардов рублей. На эти средства приобреталось новое современное оборудование, открылись 66 центров "Точка роста", 4 центра цифрового образования "IT-куб", детский технопарк "Кванториум". По словам губернатора, в 2024 году в реализацию нацпроектов в Кузбассе планируется вложить свыше 25,4 миллиарда рублей. Значительная часть средств будет направлена на благоустройство: более 6 миллиардов рублей — на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", на дорожный нацпроект — свыше 5,4 миллиарда рублей, на нацпроект "Образование" — 4,9 миллиарда рублей, на "Здравоохранение" — более 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240115/karta-1921410256.html
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россия, новокузнецк, кемерово, сергей цивилев, владимир путин, кванториум, кемеровская область
Россия, Новокузнецк, Кемерово, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Кванториум, Кемеровская область

Цивилев: на реализацию нацпроектов в Кузбассе направили 32,5 млрд рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фотохост-агентство РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Кузбассе направили свыше 32,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
«
"В Кузбассе продолжается реализация национальных проектов, в прошлом году финансирование из федерального и областного бюджетов составило 32,5 миллиарда рублей. Приоритетным стало решение социальных вопросов", – говорится в сообщении.
«
"Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, касаются ключевых направлений работы. Только в 2023 году исполнение расходов на их реализацию в Кузбассе составило 32,5 миллиарда рублей. В первую очередь занимались вопросами, которые улучшают жизнь каждого кузбассовца. Среди них развитие городов и поселков, здравоохранения и образования, социальной сферы, решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства и, конечно, важного для региона вопроса экологии", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было выделено 9,1 миллиарда рублей. В результате отремонтировано 182 километра автодорог, мосты в Новокузнецке и в Кемерове. Также в южной столице региона построена 4-километровая дорога к новому микрорайону "Березовая роща".
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На нацпроект "Здравоохранение" направлено свыше 3,2 миллиарда рублей. Средства вложены в приобретение современного технологичного оборудования и установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Одним из самых востребованных у жителей стал федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2023 году благоустроено 396 объектов, из них 324 дворовых и 72 общественных территорий. Финансирование составило около 1,4 миллиарда рублей.
На нацпроект "Образование" в прошлом году было направлено более 4 миллиардов рублей. На эти средства приобреталось новое современное оборудование, открылись 66 центров "Точка роста", 4 центра цифрового образования "IT-куб", детский технопарк "Кванториум".
По словам губернатора, в 2024 году в реализацию нацпроектов в Кузбассе планируется вложить свыше 25,4 миллиарда рублей. Значительная часть средств будет направлена на благоустройство: более 6 миллиардов рублей — на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", на дорожный нацпроект — свыше 5,4 миллиарда рублей, на нацпроект "Образование" — 4,9 миллиарда рублей, на "Здравоохранение" — более 3,5 миллиарда рублей.
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РоссияНовокузнецкКемеровоСергей ЦивилевВладимир ПутинКванториумКемеровская область
 
 
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