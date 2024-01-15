https://ria.ru/20240115/nakazal-1921409984.html

Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе

Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе - РИА Новости, 15.01.2024

Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение наказать двух министров и их замов за просчеты в работе и слабую исполнительскую... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:13

2024-01-15T13:13

2024-01-15T13:13

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение наказать двух министров и их замов за просчеты в работе и слабую исполнительскую дисциплину. "К сожалению, несмотря на то, что уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в 2023 году был самым высоким за десять лет, в работе ряда министерств были недопустимые просчеты", - написал Аксенов. В частности, по его словам, руководством министерства сельского хозяйства республики допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. "В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности. Первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Назимовне Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей", - подчеркнул Аксенов. Кроме того, по его словам, в связи со слабой исполнительской дисциплиной выговоры объявят министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. "Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", - заключил глава республики.

https://ria.ru/20240101/ussr-1919384443.html

https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html

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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)