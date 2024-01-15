https://ria.ru/20240115/nakazal-1921409984.html
Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе
Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе - РИА Новости, 15.01.2024
Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение наказать двух министров и их замов за просчеты в работе и слабую исполнительскую... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:13
2024-01-15T13:13
2024-01-15T13:13
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение наказать двух министров и их замов за просчеты в работе и слабую исполнительскую дисциплину. "К сожалению, несмотря на то, что уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в 2023 году был самым высоким за десять лет, в работе ряда министерств были недопустимые просчеты", - написал Аксенов. В частности, по его словам, руководством министерства сельского хозяйства республики допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. "В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности. Первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Назимовне Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей", - подчеркнул Аксенов. Кроме того, по его словам, в связи со слабой исполнительской дисциплиной выговоры объявят министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. "Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", - заключил глава республики.
https://ria.ru/20240101/ussr-1919384443.html
https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_4b645646b1d68596adfa25bfec0725c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
Политика, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов наказал министров и их замов за просчеты в работе
Глава Крыма наказал двух министров и их замов за просчеты в работе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале
, что принял решение наказать двух министров и их замов за просчеты в работе и слабую исполнительскую дисциплину.
"К сожалению, несмотря на то, что уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в 2023 году был самым высоким за десять лет, в работе ряда министерств были недопустимые просчеты", - написал Аксенов.
Глава Крыма назвал Украину оккупированной территорией УССР
В частности, по его словам, руководством министерства сельского хозяйства республики допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет.
"В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым
Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности. Первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Назимовне Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей", - подчеркнул Аксенов.
Кроме того, по его словам, в связи со слабой исполнительской дисциплиной выговоры объявят министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.
"Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты", - заключил глава республики.
Аксенов оценил объем турпотока в Крым в 2023 году